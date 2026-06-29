Κοντογεώργης: Από το 2019 απαντήθηκαν πάνω από 5.305 επίκαιρες και 76.845 γραπτές ερωτήσεις

«Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει προσήλωση στο κοινοβουλευτικό έργο και στις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και τα στοιχεία είναι συντριπτικά» τόνισε ο Κοντογεώργης.

«Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει προσήλωση στο κοινοβουλευτικό έργο και στις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και τα στοιχεία είναι συντριπτικά» τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γεώργιου Μανούσου αναφορικά με την ανταπόκριση των αρμόδιων υπουργών στις γραπτές Ερωτήσεις που καταθέτουν οι βουλευτές και την ανταπόκριση της κυβέρνησης στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Ο υφυπουργός, παρέχοντας στοιχεία, ανέφερε ότι κατά την προηγούμενη ΙΗ' Κοινοβουλευτική Περίοδο προγραμματίστηκαν συνολικά 3.870 επίκαιρες ερωτήσεις και έχουν απαντηθεί προφορικά στην Ολομέλεια 3.005 και στην τρέχουσα Κ' Περίοδο μέχρι σήμερα προγραμματίσθηκαν για τη συζήτηση 3.500 επίκαιρες ερωτήσεις και απαντήθηκαν προφορικά στην Ολομέλεια 2.300. Επισήμανε ότι «ειδικά από τον Οκτώβριο του 2020 δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποχές υπουργών από τις απαντήσεις σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών».

Σχετικά με τον έγγραφο κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο υφυπουργός είπε ότι κατά την ΙΗ Κοινοβουλευτική Περίοδο υποβλήθηκαν 43.671 γραπτά μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, πραγματοποιήθηκαν περίπου 70.000 διαβιβάσεις, απαντήθηκαν 45.000 εξ αυτών. Κατά την τρέχουσα Κ' Περίοδο μέχρι σήμερα, υποβλήθηκαν 31.916 γραπτά κοινοβουλευτικά μέσα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 53.000 διαβιβάσεις και 31.845 απαντήθηκαν.

Σχετικά με τις γραπτές μορφές κοινοβουλευτικών μέσων, ο κ. Κοντογεώργης επισήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις επειδή εμπλέκονται πολλοί φορείς που καλούνται να απαντήσουν και υπάρχουν και επικαλύψεις για αυτό μπορεί να καθυστερούν, «σε κάθε περίπτωση όμως, η πρόοδος που έχει σημειωθεί θα πρέπει να αναγνωρίζεται» σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που είναι έργο χρήσιμο και για την ίδια την Κυβέρνηση αλλά και για τους πολίτες».

Ο υφυπουργός, επισήμανε πως «σε αντίθετο με την εικόνα που επικρατούσε την περασμένη δεκαετία, η επιδίωξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ήταν και είναι, η ανάκτηση του κύρους του Κοινοβουλίου με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών στα μάτια των συμπολιτών μας, είτε αυτό αφορά τον κοινοβουλευτικό ή νομοθετικό έργο».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γεώργιος Μανούσος από την πλευρά του υποστήριξε ότι σειρά γραπτών Ερωτήσεων και Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων που έχει καταθέσει μένουν αναπάντητες από τα αρμόδια υπουργεία ή οι απαντήσεις του καθυστερούν πέρα του χρονικού προβλεπόμενου περιθωρίου που προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής. Ο βουλευτής μίλησε για «συστηματικές καθυστερήσεις από πλήθος υπουργείων» πρακτική που καθιστά άκυρο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο ίδιος από τον Οκτώβριο του 2025, έχει καταθέσει 223 γραπτές Ερωτήσεις, έχουν απαντηθεί 131, οι 92 έμειναν αναπάντητες, ενώ έχει καταθέσει και 57 αναφορές και έχουν απαντηθεί 28. «Άρα έχουμε απαντήσεις περίπου σε επίπεδο λίγο πάνω από το 50% και στις δύο μορφές γραπτό κοινοβουλευτικού ελέγχου» σημείωσε και ζήτησε να είναι τα υπουργεία πιο συνεπή στις απαντήσεις τους στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ