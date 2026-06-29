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Βενεζουέλα: Έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου - Τουλάχιστον 8 τραυματίες

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Βενεζουέλα: Έκρηξη σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου - Τουλάχιστον 8 τραυματίες
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Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας

Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, τόνισαν πηγές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως αναφέρει το Reuters. Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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Έκρηξη
Πυρκαγιά
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