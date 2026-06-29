Η Τουρκία καταδικάζει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας «καταδίκασε σθεναρά» σήμερα τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη νότια Συρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας «καταδίκασε σθεναρά» σήμερα τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη νότια Συρία, μία ημέρα μετά την ένταση κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν που ανάγκασε τους κατοίκους να φύγουν προσωρινά από τα σπίτια τους.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Κουνέιτρα και της Νταράα, που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και την κυριαρχία της Συρίας. Οι επιθέσεις αυτές, (…) που καθιστούν τη ζωή των αμάχων στην περιοχή ακόμη πιο δύσκολη, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να βάλει τέλος σε αυτές τις επιθέσεις», πρόσθεσε η Άγκυρα.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «πολλούς ένοπλους τρομοκράτες» στη ζώνη της νότιας Συρίας, την οποία έχει καταλάβει από τα τέλη του 2024. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας» τον τομέα που κατέλαβε στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ