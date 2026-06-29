Τζιτζικώστας: Στόχος μια «στρατιωτική Σένγκεν» στην Ευρώπη - Επενδύσεις άνω των 100 δισ. ευρώ σε υποδομές

Τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας, με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ, προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ.

Τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας, με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ, προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας, περιγράφοντας το νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του Athens Defence Conference που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Ο κ. Τζιτζικώστας υποστήριξε ότι η ασφάλεια αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, τις μεταφορές, την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. «Ιστορικά καμία κοινωνία δεν άνθισε χωρίς το ισχυρό θεμέλιο της άμυνας και καμία άμυνα δεν είναι βιώσιμη χωρίς ισχυρή οικονομία», ανέφερε, παραπέμποντας στον Θουκυδίδη, ενώ επεσήμανε ότι οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μοχλός ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας, μιας «στρατιωτικής Σένγκεν», όπως ανέφερε, ώστε να καταργηθούν οι καθυστερήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν οι μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ κρατών-μελών. Το σχέδιο περιλαμβάνει εναρμόνιση των αδειοδοτήσεων, αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, μηχανισμό αλληλεγγύης και εκτεταμένη ψηφιοποίηση, ενώ σχεδιάζεται σε πλήρη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, οι απαραίτητες επενδύσεις σε γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια και οδικούς άξονες θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ, «προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού όταν απαιτείται».

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι «η χώρα εξελίσσεται σε κόμβο ασφάλειας, μεταφορών και ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ειδική αναφορά έκανε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, χαρακτηρίζοντάς τες «όχι μόνο ελληνικά λιμάνια αλλά ευρωπαϊκά στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία», ενώ υποστήριξε ότι «η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων αποτελεί προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα της ίδιας της Ευρώπης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα drones αλλάζουν ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων, καθώς μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την επιχειρησιακή ευελιξία. Όπως είπε, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο δράσης για τα drones και τα συστήματα anti-drone, επενδύει σε δυνατότητες δορυφορικής επιτήρησης και προωθεί ένα νέο πλαίσιο εποπτείας, ώστε να μην υπάρχει drone στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να απογειώνεται ή να πετά χωρίς να γνωρίζουμε τον χειριστή του».

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, σημείωσε ότι ο μηχανισμός SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, αποτελεί τον πρώτο πυλώνα του σχεδίου ReArm Europe, ενώ ανακοίνωσε ότι «είναι θέμα ημερών» η αποδέσμευση 118 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα. Όπως πρόσθεσε, σύντομα το 31,6% των ετήσιων ελληνικών δαπανών για εξοπλισμούς θα καλύπτεται μέσω του SAFE.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον υπό ανάπτυξη μεταφορικό άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι «μετατρέπει την κοινή γεωγραφία της περιοχής σε στρατηγικό πλεονέκτημα» και ενισχύει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια όσο και την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Κλείνοντας, ο Επίτροπος υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υστερεί σε ταχύτητα αλλά λειτουργεί μέσα από τις διαδικασίες της Δημοκρατίας. «Η Ευρώπη δεν είναι αργή, είναι περίπλοκη και αυτή είναι η δύναμή της. Μαθαίνει από τα λάθη της και μετά από κάθε κρίση βγαίνει πιο ισχυρή», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε πρότυπο ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.