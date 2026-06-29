Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Πέντε νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Πέντε νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πιθανόν μερικοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης Στάντε στην Κάτω Σαξονία.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πιθανόν μερικοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης Στάντε στην Κάτω Σαξονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διεξάγει ευρεία επιχείρηση στην περιοχή, το περιστατικό συνέβη έξω από κέντρο νεότητας, αλλά και πολύ κοντά σε αστυνομικό τμήμα και έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος. Τα κίνητρα παραμένουν "απολύτως ασαφή", δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αίρεται από 30 Ιουνίου το πλαφόν - Ραντεβού τον Σεπτέμβριο για μειώσεις τιμών

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Όλα τα «κλειδιά» για την πληρωμή των 150 ευρώ - Γιατί θα πρέπει να αποκτήσουν ΑΦΜ τα νεογέννητα

Πλάτη με... μέτρο στην ακρίβεια - «Ευλογημένοι» μισθοί - Ποιος φλερτάρει τον Κυριάκο

tags:
Γερμανία
Πυροβολισμοί
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider