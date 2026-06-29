Meliá Hotels International: Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα - H έβδομη στην Ελλάδα

Με την προσθήκη αυτή, η Meliá Hotels International αριθμεί πλέον επτά ξενοδοχεία στην Ελλάδα και πραγματοποιεί την πρώτη της είσοδο στην Κέρκυρα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε μία από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Νότιας Ευρώπης.

Η Meliá Hotels International συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της σε μερικούς από τους πλέον εμβληματικούς προορισμούς αναψυχής παγκοσμίως, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Meliá Hotels International για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της premium και luxury φιλοξενίας, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό και έναν εκλεπτυσμένο τρόπο ζωής, ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της Κέρκυρας ως ενός από τους πλέον περιζήτητους μεσογειακούς προορισμούς.

Με την προσθήκη αυτή, η Meliá Hotels International αριθμεί πλέον επτά ξενοδοχεία στην Ελλάδα και πραγματοποιεί την πρώτη της είσοδο στην Κέρκυρα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε μία από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Νότιας Ευρώπης. Γνωστή για την Παλιά Πόλη της, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, την ενετική αρχιτεκτονική της και παραλίες όπως η Παλαιοκαστρίτσα και η Γλυφάδα, η Κέρκυρα εξελίσσεται δυναμικά σε έναν προορισμό υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Το ξενοδοχείο, που σήμερα λειτουργεί ως St Georges Bay Country Club & Spa, βρίσκεται στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού, μία περιοχή που ξεχωρίζει για το φυσικό της κάλλος, τις παραθαλάσσιες τοποθεσίες και την εύκολη πρόσβαση. Η βορειοανατολική πλευρά της Κέρκυρας φιλοξενεί ορισμένες από τις πιο αποκλειστικές παραλίες και κολπίσκους του νησιού, όπως το Μπαρμπάτι, η Νησάκι, το Καμινάκι, το Κρουζέρι και η Αγνή, που φημίζονται για τα καταγάλανα νερά τους, τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τη γαστρονομική τους σκηνή.

Η μονάδα θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International από το φετινό καλοκαίρι, λειτουργώντας αρχικά υπό το brand Affiliated by Meliá και διαθέτοντας 86 δωμάτια και ένα ολοκληρωμένο σύνολο εγκαταστάσεων, όπως εστιατόριο all-day dining, lobby bar, beach club, χώρους ευεξίας με spa και γυμναστήριο, καθώς και εγκαταστάσεις για συνέδρια και εταιρικές εκδηλώσεις (MICE).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εκτεταμένη ανακαίνιση, με στόχο την αναβάθμιση της μονάδας σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων και την ένταξή του στο brand The Meliá Collection το 2027. Με την ολοκλήρωση του έργου, η δυναμικότητά του θα αυξηθεί σε 140 δωμάτια έως το 2028.

Το The Meliá Collection αποτελεί μία επιλεγμένη συλλογή ξενοδοχείων με ξεχωριστή ταυτότητα, που βρίσκονται σε εμβληματικούς προορισμούς και προσφέρουν αυθεντικές, εξατομικευμένες εμπειρίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τον χαρακτήρα κάθε τόπου.

Ο Gabriel Escarrer, Chairman & CEO της Meliá Hotels International, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή στην Κέρκυρα επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη στη Μεσόγειο, με έμφαση στον premium και luxury τομέα και στην ένταξη ξενοδοχείων με ισχυρή εμπειριακή αξία σε μοναδικούς προορισμούς», δήλωσε ο Gabriel Escarrer, Chairman & CEO της Meliá Hotels International και προσέθεσε: «Η προσθήκη αυτού του ξενοδοχείου και η μελλοντική του ένταξη στο The Meliá Collection θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε μια πραγματικά διαφοροποιημένη πρόταση φιλοξενίας σε έναν από τους πιο εμπνευσμένους προορισμούς της Ευρώπης, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω αναβάθμιση της Κέρκυρας ως προορισμού υψηλών προδιαγραφών».