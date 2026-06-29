Τουρνάς: «Η πρόληψη είναι η ισχυρότερη άμυνα απέναντι στις πυρκαγιές - Κανείς δεν περισσεύει»

«Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια της πρόληψης έναντι του κινδύνου της φωτιάς. Ευθύνη έχει και το κεντρικό κράτος, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και ο κάθε πολίτης, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μειώσουμε τον κίνδυνο», ανέφερε ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απάντησε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, σχετικά με τη διαχείριση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης και τις δράσεις πρόληψης έναντι των δασικών πυρκαγιών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης από τη σύσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι «η πρόληψη είναι το νούμερο ένα» και ότι στόχος είναι η μείωση του κινδύνου πριν από την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, σε συνδυασμό με μια ισχυρή επιχειρησιακή ικανότητα καταστολής.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς περί μετακύλισης της ευθύνης στους πολίτες, ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο δεν μεταφέρει τις υποχρεώσεις της Πολιτείας, αλλά ζητά από όλους να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν μεταφέρουμε την ευθύνη, ζητούμε υπεύθυνους πολίτες που θα κάνουν το αυτονόητο», εξηγώντας ότι ο καθαρισμός οικοπέδων και ιδιοκτησιών αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας τόσο της ανθρώπινης ζωής όσο και της περιουσίας.

Παράλληλα, παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για την ενίσχυση της πρόληψης σε δημόσιους χώρους, αναφέροντας ότι μέσω του προγράμματος AntiNero έχουν διατεθεί 665 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία για έργα πρόληψης στα δασικά οικοσυστήματα, ενώ αναφέρθηκε και στη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Δασικές Υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών καθαρισμού και αντιπυρικής προστασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους, σημειώνοντας ότι η ετήσια χρηματοδότηση αυξήθηκε από 18,5 εκατομμύρια ευρώ σε 50 εκατομμύρια ευρώ, με τα κονδύλια να διατίθενται ήδη από τις αρχές Μαρτίου, ώστε οι εργασίες πρόληψης να ξεκινούν εγκαίρως. Όπως επισήμανε, οι Δήμοι διαθέτουν πλέον περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας και αποτελούν βασικούς συνεργάτες της Πολιτείας στην κοινή αυτή προσπάθεια.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανταπόκριση των πολιτών μέσω της πλατφόρμας akatharista.gov.gr, τονίζοντας ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας είχαν υποβληθεί 765.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων. «Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους 765.000 συμπολίτες μας οι οποίοι πραγματικά με αίσθημα ευθύνης και φιλότιμο έπιασαν και καθάρισαν και το δήλωσαν;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι η πρόληψη αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή όλων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών προϋποθέτει τη συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συναρμόδιων φορέων και των πολιτών, επισημαίνοντας ότι «όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση της ανθεκτικότητας για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και μια πιο ασφαλή ζωή».