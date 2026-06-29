Δωδεκάνησα: 6 μικρά νησιά - ησυχαστήρια για πραγματική χαλάρωση

Ένα γραφικό, ήσυχο λιμανάκι και μερικές παρθένες παραλίες για μοναχικές βουτιές αρκούν για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην πιο απλή τους εκδοχή. Αυτά τα μικρά νησιά - διαμάντια των Δωδεκανήσων κρύβουν αληθινούς θησαυρούς που αξίζει να ανακαλύψετε.

Είναι ωραία τα μεγάλα νησιά με τα σπουδαία αξιοθέατα, τις ανέσεις, την έντονη ζωή και τις κοσμοπολίτικες αμμουδιές τους, αλλά πολλές φορές η μαγεία των καλοκαιρινών διακοπών κρύβεται στους μικρούς παραδείσους. Σε ανεξερεύνητα νησάκια που υπόσχονται μία άλλου είδους απόδραση μακριά από όλους και από όλα.

Αν αυτό που ζητάτε από τις διακοπές σας είναι μέρες απόλυτης ξεγνοιασιάς με ήλιο, θάλασσα, ηλιοβασιλέματα και βόλτες σε ήσυχα λιμανάκια μακριά από την πολυκοσμία, τότε αξίζει να γνωρίσετε τους παρακάτω προορισμούς. Σε αυτά τα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων δεν βρείτε ούτε πολυτέλειες ούτε έντονη νυχτερινή ζωή, αλλά αυθεντικές εμπειρίες και ουσιαστικές απολαύσεις στο πιο απλό περιτύλιγμα.

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