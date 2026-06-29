Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη υπό τον Μητσοτάκη - Η ατζέντα

Στις 17:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Στις 17:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικότερα, τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: