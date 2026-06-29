Τι δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά την κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την άρση του μέτρου επιβολής πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου, καθώς και τη δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ πως οι μειώσεις τιμών που επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφόν σε 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν ως έχουν μέσα στο καλοκαίρι, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Επί της ουσίας, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύονται πως δεν θα υπάρξει καμία αύξηση τιμών μέσα στο καλοκαίρι, ενώ όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έδωσαν ραντεβού για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ώστε να επιτευχθεί τότε μια «συμφωνία κυρίων» για δραστική μείωση τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη διατροφής και άλλα καταναλωτικά αγαθά, απαραίτητα για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του από το υπουργείο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για το μείζον θέμα της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς».

Πλήρης σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία αύξηση έως τέλος Αυγούστου

«Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση στους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία νέα αύξηση», εξήγησε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, «αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει».

Μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο

«Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν ‘εθνικής κοινωνικής συμφωνίας’ μια δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν στους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό», τόνισε ο υπουργός για να καταλήξει πως «το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».

H σύσκεψη

Υπενθυμίζεται εδώ ότι νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Ιωάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς. Από την πλευρά της κυβέρνησης, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.