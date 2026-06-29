Χρηματιστήριο: «Έσπασε» το τετραήμερο πτωτικό σερί

Με «οδηγό» τις τράπεζες και στήριξη από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο, μετά από τετραήμερο πτωτικό σερί. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap τα κέρδη των Motor Oil και Coca-Cola. Μέσω πακέτων το 22% του ημερήσιου τζίρου.

Με «οδηγό» τις τράπεζες και στήριξη από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε τη Δευτέρα με άνοδο, σπάζοντας ένα πτωτικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων.

Η αξία των συναλλαγών κινήθηκε στα γνώριμα επίπεδα των τελευταίων ημερών, στα 237,3 εκατ. ευρώ. Παρέμεινε υψηλό το ποσοστό που διακινήθηκε μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, ήτοι το 22% περίπου του συνολικού ημερήσιου τζίρου (51,57 εκατ. ευρώ) σε 42 πακέτα σε 16 τίτλους.

Εκτός συνόρων, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έδειξαν μάλλον αδιαφορία απέναντι στα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Σήμερα το Brent κινήθηκε κοντά στα 73-74 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ήταν και είναι προετοιμασμένοι για αστάθεια στην εφαρμογή του Μνημονίου των Βερσαλλιών, ενώ στο μεταξύ η παραδοχή του Ρώσου προέδρου ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones ενδέχεται να αναγκάσουν τη Ρωσία να αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμων δύσκολα θα μεταβάλει ουσιαστικά την παγκόσμια ζήτηση, καθώς προς το παρόν χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα αποθέματα.

Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει στο επίκεντρο, μετά τη «σφαγή» των προηγούμενων ημερών στις μετοχές των ημιαγωγών. Σε αυτό το κλίμα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ήπια πτωτικά, με απώλειες περί του 0,20% για τον γερμανικό DAX στη Φρανκφούρτη και περί του 0,10% Παρίσι και Λονδίνο.

Εντός συνόρων, όπως σχολίαζε σε ανάλυσή της η Fast Finance, η διόρθωση ποτης προηγούμενης εβδομάδας όχι μόνο δεν αλλοιώνει τη συνολική ανοδική εικόνα της αγοράς, αλλά ο Ιούλιος φέρνει τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών, γεγονός που αναμένεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Αυτό είναι σημαντικό καθώς ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να κρατά τα «κλειδιά» της αγοράς, με τους υπόλοιπους δεικτοβαρείς τίτλους να λειτουργούν ως σταθεροποιητικός παράγοντας στις δύσκολες στιγμές του Γενικού Δείκτη, όπως σχολίαζε η χρηματιστηριακή. Σημειώνοντας, στο μεταξύ, ότι τα νέα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να εισρέουν στην ελληνική αγορά, αναζητώντας εταιρείες στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν ενώ, αντίθετα, αρκετές μετοχές που βασίζονται κυρίως σε εγχώριους επενδυτές κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς, περιμένοντας τη σειρά τους να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη ρευστότητα.

Έτσι, στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.467,50 μονάδες με άνοδο 0,74%, κινούμενος ανοδικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών και με το υψηλό ημέρας στις 2.477,64 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 1,26% στις 2.768,64 μονάδες, αν και έχασε μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος των Eurobank και Alpha Bank σε ποσοστό 1,69% και 1,62% αντίστοιχα. Στο +1,33% και τα 15,20 ευρώ το κλείσιμο της ΕΤΕ, ενώ άνω του 1% ενισχύθηκε και η Τρ. Πειραιώς (+1,28%) στα 8,99 ευρώ. Με οριακά κέρδη 0,10% ακολούθησε η Optima, η Τρ. Κύπρου έκλεισε αμετάβλητα στα 9,75 ευρώ, ενώ πτωτικά κινήθηκε μόνο η Credia σε ποσοστό 0,51% (1,16 ευρώ).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1 με 59 τίτλους σε θετικό έδαφος, ισάριθμους σε αρνητικό και 32 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap βρέθηκε η Motor Oil με άνοδο 3,30% στα 39,40 ευρώ, και η Coca-Cola HBC με άνοδο 2,14% στα 57,40 ευρώ. Σε θετικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, ακολούθησαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,57%), Lamda Development (+0,46%), Jumbo (+0,45%), Metlen (+0,24%) και Aktor (+0,15%), ενώ χωρίς μεταβολή στα 11 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Helleniq Energy.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Cenergy με απώλειες 2,18% στα 23,30 ευρώ, και ακολούθησαν οι τίτλοι των ΔΑΑ και Aegean υποχωρώντας 1,21% και 1,16% αντίστοιχα. Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ολοκλήρωσαν οι ElvalHalcor (-0,97%), Τιτάν (-0,67%), ΟΤΕ (-0,31%), Allwyn (-0,22%), Viohalco (-0,21%), ΕΥΔΑΠ (-0,19%) και ΔΕΗ (-0,17%).