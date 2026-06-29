Ψηφιακά εργαλεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την αντιμετώπιση καύσωνα

Στη διάθεση των πολιτών τίθενται ψηφιακά εργαλεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης στις πόλεις.

Στη διάθεση των πολιτών τίθενται ψηφιακά εργαλεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης στις πόλεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΑΑ, τα τελευταία χρόνια, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιστημονικών και ψηφιακών εργαλείων που αξιοποιούν δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικές προβλέψεις, περιβαλλοντικές πληροφορίες και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, διαθέτει δωρεάν στο κοινό την εφαρμογή EXTREMA Global, η οποία βοηθά πολίτες και επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων να προσαρμόζουν καλύτερα τις καθημερινές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των θερμών ημερών.

«Η ακραία ζέστη αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Η ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστη πρόγνωση και αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών κινδύνων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Μέσω της εφαρμογής οι χρήστες μπορούν να:

Ενημερώνονται για το επίπεδο θερμικού κινδύνου στην περιοχή τους.

Εντοπίζουν δροσερά σημεία, πάρκα, κλιματιζόμενους χώρους και άλλες υποδομές που μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τη ζέστη.

Σχεδιάζουν δροσερότερες διαδρομές πεζής μετακίνησης με μειωμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ενημερώνονται για την ποιότητα του αέρα και να λαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές προστασίας.

Παράλληλα, το EAA αναπτύσσει το DT-HEAT+ (Digital Twin for Heat), ένα ψηφιακό δίδυμο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για δήμους, περιφέρειες και φορείς πολιτικής προστασίας. Το DT-HEAT+ προσφέρεται ως υπηρεσία για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας, της Πράγας, και του Βουκουρεστίου στο πλαίσιο του Destination Earth (DestinE), της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων του πλανήτη με στόχο την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φαινομένων. Το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα παρατήρησης της Γης, μετεωρολογικές προβλέψεις και πληροφορίες ευαλωτότητας για την εκτίμηση των επιπτώσεων της ακραίας ζέστης στην υγεία και την καθημερινή λειτουργία των πόλεων. Η ανάπτυξη του DT-HEAT+ πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού έργου CARMINE σε στενή συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, τη Νέα Μητροπολιτική Αττική, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ το σύστημα διασυνδέεται με την Εθνική Βάση Δεδομένων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενισχύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης επιστημονικών δεδομένων και δεικτών κινδύνου για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας των πόλεων.

«Η ακραία ζέστη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλιματικούς κινδύνους για τις σύγχρονες πόλεις. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τα δεδομένα της δορυφορικής παρατήρησης της Γης σε υπηρεσίες που βοηθούν τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς λήψης αποφάσεων να προετοιμάζονται καλύτερα και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα επεισόδια ακραίας ζέστης», δήλωσε η Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας SENSE-NOA, Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ