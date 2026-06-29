Βρετανία: Δέσμευση Μπέρναμ στους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το σχέδιό του για αλλαγή «ενώ δεν παίρνει ρίσκα με τα δημόσια οικονομικά, θα επιδιώξει να δώσει στη Βρετανία κάποια ανάσα».

Ο Άντι Μπέρναμ, ο βουλευτής των Εργατικών και πιθανός διάδοχος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι τα σχέδιά του για τη χώρα συμβαδίζουν με το μανιφέστο του κόμματος το 2024, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του σε μια σειρά δημοσιονομικών κανόνων.

Απευθύνοντας την πρώτη ομιλία του από τότε που η επιστροφή του στο Γουέστμίνστερ στις αρχές Ιουνίου παγίωσε τη θέση του ως πιθανού διαδόχου του Στάρμερ, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το σχέδιό του για αλλαγή «ενώ δεν παίρνει ρίσκα με τα δημόσια οικονομικά, θα επιδιώξει να δώσει στη Βρετανία κάποια ανάσα». Οι αλλαγές που σχεδιάζει για το πώς θα διαχειριστεί τη χώρα «συμβαδίζουν με το μανιφέστο του 2024», πρόσθεσε.

Το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεσμεύθηκε στο μανιφέστο του --το προτεινόμενο πρόγραμμα διακυβέρνησης-- πριν κερδίσει τις εκλογές του Ιουλίου του 2024 ότι δεν θα αυξήσει τους φόρους για την εργατική τάξη. Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι τα σχέδιά του «θα υποστηριχθούν από τη σταθερότητα που προέρχεται από τα υγιή δημόσια οικονομικά…και την πειθαρχία των τωρινών δημοσιονομικών κανόνων».

Ο Μπέρναμ υποσχέθηκε επίσης να προχωρήσει στην αποκέντρωση ορισμένων υπηρεσιών του πρωθυπουργού εάν ανέλθει στην εξουσία. «Θα προχωρήσουμε με την μεγαλύτερη ανακατανομή εξουσιών που έχει γνωρίσει η χώρα μας», τόνισε.

Παράλληλα δήλωσε ότι δεν θα ανακοινώσει ποιος θα διοριστεί σε υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις όπως αυτή του υπουργού Οικονομικών πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής της νέας ηγεσίας.

Ο Μπέρναμ είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός δεδηλωμένος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Στάρμερ και μπορεί να γίνει πρωθυπουργός μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ