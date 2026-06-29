Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν την ανταλλαγή πληγμάτων

Αντιπρόσωποι των δύο χωρών προγραμματίζεται να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας στην καρδιά των εντάσεων.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», είπε πηγή του ιστότοπου στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικού στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και τα εμπορικά πλοία να είναι ξανά σε θέση «να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό, καθώς θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το διαρκές τέλος του πολέμου.

Οι δυο πηγές και ακόμη μια είπαν πως Ιρανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το CNN μετέδωσε παρόμοιες δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο.

Δυνάμει της καταρχήν συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύτηκε να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση πλοίων του εμπορικού ναυτικού από το στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Προχθές Σάββατο το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ξανάρχισε τις απειλές, διαμηνύοντας πως εξέταζε το ενδεχόμενο να διατάξει να ξαναρχίσει τον πόλεμο για να «τελειώσει τη δουλειά» και ότι το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει» αν έπαιρνε τέτοια απόφαση.

Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τις τελευταίες ημέρες, καθώς υπήρξε αναζωπύρωση των εντάσεων μετά την υπογραφή την 17η Ιουνίου του «μνημονίου κατανόησης».

Το στενό, που έκλεισε de facto η Ισλαμική Δημοκρατία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της, κάτι που αποσταθεροποίησε το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου, άνοιξε ξανά την περασμένη εβδομάδα.

Το Ιράν είδε με κακό μάτι την ανακοίνωση από το Ομάν πως ανοίγει προσωρινή εναλλακτική ρότα, κάτι που παρουσιάστηκε από το σουλτανάτο ως πρωτοβουλία σε συντονισμό με τον ΟΗΕ για να απομακρυνθούν τα πληρώματα των πλοίων που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Δεκάδες πλοία ακολούθησαν την πορεία αυτή την περασμένη εβδομάδα.

Από την Πέμπτη, δυο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης -- οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δυο ημέρες αργότερα βομβάρδισε το Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Αν και το Ιράν και το Ομάν επιχειρηματολογούν πως ασκούν κυριαρχικά δικαιώματά τους στο Ορμούζ, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (CNUDM), που υιοθετήθηκε το 1982, εγγυάται δικαίωμα «διέλευσης» από στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπως αυτό του Ορμούζ, που συνδέει τον Κόλπο με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το κείμενο αυτό --που δεν έχει επικυρωθεί από την Τεχεράνη-- προβλέπει πως «όλα τα πλοία και τα αεροσκάφη» σκοπός των οποίων είναι η «αδιάκοπη και ταχεία» διέλευση από το στενό απολαύουν «ανεμπόδιστη» ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, στον Λίβανο, που η Τεχεράνη απαίτησε να συμπεριληφθεί στο μνημόνιο κατανόησης, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματά του χθες Κυριακή. Κι αυτό παρά την υπογραφή την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον συμφωνίας-πλαισίου με σκοπό να εξασφαλιστεί «διαρκής ειρήνη».

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κι ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI, μετέδωσε πως έγιναν τη νύχτα αεροπορικοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον έναν νεκρό. Ενώ το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για δυο τραυματίες εξαιτίας ρίψης χειροβομβίδας από «τον ισραηλινό εχθρό» σε κοινότητα του νότου.

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ο Ναμπί Μπέρι, τόνισε από την πλευρά του ότι η συμφωνία της Ουάσιγκτον «δεν θα υιοθετηθεί» από το κοινοβούλιο και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της».

Με ανακοίνωσή της, το σιιτικό κίνημα, που επίσης απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία, τόνισε πως «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί τη πατρίδα και τον λαό της» μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ.

Το κείμενο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον θέτει ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον τομέα του νοτίου Λιβάνου που κατέχουν. Κάτι που η Βηρυτός αδυνατεί εδώ και χρόνια να κάνει.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ