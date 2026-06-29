Γιατί η πρωτεΐνη είναι πιο σημαντική μετά τα 40

Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από την πρωτεΐνη τελευταία.
Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από την πρωτεΐνη τελευταία. Και όχι άδικα, αφού είναι απαραίτητη για την καλή υγεία, καθώς μας παρέχει ενέργεια, υποστηρίζει τη λειτουργία των οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος, μεταφέρει οξυγόνο σε ολόκληρο το σώμα, συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών και βοηθά στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των μυών. Ωστόσο, πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε πραγματικά και πώς μεταβάλλονται οι ανάγκες μας μετά τα 40;