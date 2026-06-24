Χρηματιστήριο: «Τρικλοποδιά» στις δημοπρασίες

Αν και κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε με αρνητικό πρόσημο. Στα χαμηλά ημέρας οι τράπεζες, ξεχώρισε ανοδικά η Coca-Cola στον FTSE Large Cap. Άλμα άνω του 7% για τον ΟΛΠ.

Αν και κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ολοκλήρωσε την Τετάρτη σε αρνητικό έδαφος.

Λίγο πριν το κλείσιμο του μήνα -και του εξαμήνου- οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες πίεσαν τον ΔΤΡ σε χαμηλό ημέρας στη φάση των δημοπρασιών. Έτσι, παρά το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον σε δεικτοβαρείς τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, και παρά τα ενδοσυνεδριακά κέρδη έως 0,90%, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.470,95 μονάδες με οριακές απώλειες 0,07%.

Μεγαλύτερο το εύρος διακύμανσης για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχρεώθηκε σε πτώση 0,84% στις 2.799,38 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινήθηκε μόνο η Τρ. Κύπρου με κέρδη 1,43% στα 9,93 ευρώ. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Optima και CrediaBank με απώλειες 1,84% και 1,67% αντίστοιχα. Σε ποσοστό άνω του 1% υποχώρησαν και οι μετοχές των Alpha Bank (-1,36%), Eurobank (-1,25%) και Τρ. Πειραιώς (-1,02%), ενώ για την ΕΤΕ οι συναλλαγές έκλεισαν στα 15,42 ευρώ με απώλειες 0,52%.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος σε γνώριμα επίπεδα, στα 277,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένη παρέμεινε η κινητικότητα σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων έφτασε τα 33,86 εκατ. ευρώ, ήτοι το 12,2% του συνολικού τζίρου.

Από πλευράς αξίας συναλλαγών πρωταγωνίστησαν στο ταμπλό η ΔΕΗ με 41,93 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 37,29 εκατ. ευρώ και η ΕΤΕ με 31,45 εκατ. ευρώ. Στην τέταρτη θέση ο ΑΔΜΗΕ με 20,86 εκατ. ευρώ, ο οποίος την ημέρα της εισαγωγής των νέων του μετοχών στο ταμπλό ξεπέρασε τις Alpha Bank (19,62 εκατ. ευρώ) και Τρ. Πειραιώς (19,37 εκατ. ευρώ).

Εκτός συνόρων, ο γερμανικός DAX δέχθηκε επίμονες πιέσεις στη Φρανκφούρτη, με απώλειες άνω του 1%, ενώ οι δείκτες σε Παρίσι και Λονδίνο κινήθηκαν πιο συντηρητικά.

Κυρίαρχο θέμα για τις αγορές διεθνώς παραμένει το risk-off απέναντι σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφουν σταδιακή πρόοδο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές σχετικά με κρίσιμες λεπτομέρειες.

Προβληματισμό προκαλεί η ανακοίνωση από Ιράν και Ομάν ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής τελών διέλευσης. Πάντως οι τιμές του Brent κινήθηκαν έντονα πτωτικά σήμερα, προς τα 73 δολάρια το βαρέλι.

Επιστρέφοντας στο ΧΑ, στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,6 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 71 σε αρνητικό και 34 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν τα κέρδη 2,80% της Coca-Cola HBC στα 55 ευρώ, και ακολούθησαν οι μετοχές των ΟΤΕ (+1,06%), Aktor (+0,93%) και Τιτάν (+0,86%). Σε θετικό έδαφος και οι τίτλοι των Jumbo (+0,63%), Aegean (+0,32%), Allwyn (+0,29%) και ΔΑΑ (+0,09%). Χωρίς μεταβολή στα 23 ευρώ έκλεισε η μετοχή της ΔΕΗ, όπως και οι Cenergy και ElvalHalcor στα 24,16 ευρώ και 5,60 ευρώ αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, η Metlen ολοκλήρωσε στα 41,88 ευρώ (-0,99%), η Viohalco υποχώρησε 0,94% στα 21,15 ευρώ, και με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-0,75%), Lamda Development (-0,59%), Motor Oil (-0,52%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,48%) και Helleniq Energy (-0,28%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ο ΟΛΠ σημείωσε άλμα 7,28% στα 42 ευρώ, ενώ ενισχυμένες άνω του 4% έκλεισαν οι ΚΡΙ-ΚΡΙ (+4,48%) και Alter Ego Media (+4,40%).