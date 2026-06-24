Wall Street: Προσπαθούν να ανακάμψουν οι μετοχές τεχνολογίας

Το διήμερο σερί απωλειών προσπαθούν να σπάσουν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Το διήμερο σερί απωλειών προσπαθούν να σπάσουν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τα δεδομένα στον κλάδο της τεχνολογίας και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, με τα αποτελέσματα της Micron για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται ήπια 0,18% στις 51.762 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,52% στις 7.403 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ανακάμπτει με 0,44% στις 25.698 μονάδες.

Χθες, ο Nasdaq έχασε 2,21% με τα chips να δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω των ανησυχιών για υψηλές αποτιμήσεις και πιθανές αυξήσεις επιτοκίων.

Η μετοχή της Micron υποχωρεί πάνω από 1,5%, διευρύνοντας τις ισχυρές απώλειες 13% που σημείωσε την Τρίτη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet προβλέπουν πως η εταιρεία θα ανακοινώσει κέρδη 20,83 δολαρίων ανά μετοχή με έσοδα 35,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή το κόστος που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναμενόμενες αποδόσεις, με τη μετοχή της Micron να σημειώνει άνοδο 268% το 2026, και το ακόμα πιο εντυπωσιακό 761% τους τελευταίους 12 μήνες.

Τα επιχειρήματα σχετικά με την εξάντληση των τοποθετήσεων στον τεχνολογικό τομέα «μπορεί να είναι αληθή, αλλά θα έλεγα ότι μπορεί να αναδυθεί και κάποιος θεμελιώδης κίνδυνος», δήλωσε ο Νταν Σκέλι, επικεφαλής έρευνας αγοράς και στρατηγικής στην Morgan Stanley Wealth Management, στο CNBC.

Διευρύνει τις απώλειές του το πετρέλαιο καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά αμβλύνονται, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent υποχωρεί πάνω από 4% στα 73.74 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει πτώση επίσης πάνω από 4% στα 70 δολάρια ανά βαρέλι.