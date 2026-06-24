«Βουτιά» 4% για το πετρέλαιο - Έχασε για λίγο και τα 70 δολ. το WTI

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4% την Τετάρτη, καθώς τα δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι τα χειρότερα από τη διακοπή του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή έχουν περάσει.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4% την Τετάρτη, καθώς τα δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι τα χειρότερα από τη διακοπή του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή έχουν περάσει.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate έφτασαν ενδοσυνεδριακά στα 69,63 δολ. ανά βαρέλι, η πρώτη φορά που υποχώρησαν κάτω από τα 70 δολάρια από τις 2 Μαρτίου. Το WTI διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά με πτώση περίπου 4% στα 70,31 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διολίσθησαν 4,2% στα 73,79 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Τετάρτη τις πετρελαϊκές εταιρείες επειδή δεν μείωσαν τις τιμές της βενζίνης σύμφωνα με την πρόσφατη πτώση των τιμών του αργού.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις κατακόρυφα χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social. «Με άλλα λόγια, οι πελάτες εξαπατώνται», πρόσθεσε.

«Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αρχίσει αμέσως να διερευνά το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα ήταν να αρχίσουν να μειώνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι βλέπω!», τόνισε.

Η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, χαρακτήρισε την ανάρτηση ως «πολιτικό θέατρο», σημειώνοντας ότι «δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ».

«Υπάρχουν κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι οποίοι εφαρμόζονται στην τιμή της βενζίνης στα πρατήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Γιανγκ στην εκπομπή «Access Middle East» του CNBC.

«Εξαρτάται πραγματικά από τα διυλιστήρια και χρειάζονται μερικές εβδομάδες πριν μειωθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου και στη συνέχεια περάσει η μείωση στους καταναλωτές» τόνισε.