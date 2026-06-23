Wall Street: Δεύτερη ημέρα απωλειών με «βαρίδι» την τεχνολογία - Έχασε 2,21% ο Nasdaq

Το πτωτικό κύμα ξεκίνησε χτες από την αμερικανική αγορά και επεκτάθηκε σήμερα στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη.

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα το τεχνολογικό selloff στη Wall Street με τις μετοχές ημιαγωγών να δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω των ανησυχιών για υψηλές αποτιμήσεις και πιθανές αυξήσεις επιτοκίων.

Σημειώνεται πως το πτωτικό κύμα ξεκίνησε χτες από την αμερικανική αγορά και επεκτάθηκε σήμερα στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones «μάζεψε» απώλειες και έκλεισε με -0,09% στις 51.666 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 αποδυναμώθηκε 1,44% στις 7.365 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq παρά το γεγονός πως ενδοσυνεδριακά έδειχνε να ανακάμπτει, ανήλθε στις 25.587 μονάδες με πτώση 2,21%.

Στο ταμπλό, η Micron Technology έχασε 13,18%, η Sandisk κατρακύλησε 13,64%, και η Seagate Technology αποδυναμώθηκε 5,07%. Επιπλέον, η Intel υποχώρησε 6,14% ενώ οι AMD και Qualcomm έχασαν 5,76% και 8,01% αντίστοιχα.

Η Alphabet έκλεισε με -1,03% μετά την πτώση 5% της Δευτέρας, λόγω των ανησυχιών για αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

Αντίθετα, η μετοχή της SpaceX γύρισε θετικά και ενισχύθηκε σχεδόν 1% σπάζοντας ένα τριήμερο πτωτικό σερί όπου έχει χάσει περίπου το 24% της αξίας της. Νωρίτερα έπεσε κάτω από τα 150 δολάρια και είδε την κεφαλαιοποίηση της να πέφτει κάτω από τα 2 τρισ. δολάρια.

«Οι εταιρείες που έχουν ωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο του selloff. Προσωπικά δε νομίζω ότι είναι υπερτιμημένες, υπάρχει απλά υπερβολική συγκέντρωση. Έχουν γίνει το επίκεντρο των επενδυτών που ακολουθούν τη δυναμική της αγοράς και, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε απότομες διορθώσεις. Θα έλεγα ότι είναι μια υγιής εξέλιξη», δήλωσε στο CNBC ο Άντριου Σλίμον, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Morgan Stanley Investment Management.