Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,24% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια 400 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΔΔΗΧ: Στο 2,24% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια 400 εκατ. ευρώ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,078 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές.

Mε οριακά αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,24%, από 2,21% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,078 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιος είναι ο «νούμερο 1» franchisee της ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα δίκτυο 40 καταστημάτων

Η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα - Πώς θα γίνει το μπλόκο

Οι μεγαλύτερες μεταγραφές του 21ου αιώνα στο NBA

tags:
Έντοκα γραμμάτια
Δημόσιο
ΟΔΔΗΧ
Ομόλογα
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider