Πετρέλαιο: Υποχώρησαν οι τιμές εν μέσω μπερδεμένων μηνυμάτων για το Ιράν

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, παραμένοντας ωστόσο με άνεση πάνω από το ορόσημο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, με τους επενδυτές να προσπαθούν να σταθμίσουν τα ανάμεικτα μηνύματα που λαμβάνουν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν περίπου 0,65% στα 111,37 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσαν πτώση 0,82% στα 107,77 δολάρια ανά βαρέλι.

Το μήνυμα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι απείχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού να αναβάλει τελικά το νέο πλήγμα. Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μία ημέρα αφού ανέστειλε την προγραμματισμένη νέα επίθεση στο Ιράν μετά τη νέα ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν έχει «περιορισμένο χρονικό διάστημα» για να προχωρήσει σε συμφωνία, διαφορετικά η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, εφόσον δεν επιτευχθεί deal. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Τεχεράνη έχει «δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Τα Brent και WTI σημείωσαν άνοδο 2,6% και 3,1% αντίστοιχα στην προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας την έκτη θετική ημέρα διαπραγμάτευσης σε επτά. Και τα δύο συμβόλαια έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι κάθε μήνας που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά προσθέτει 10 δολάρια στην τιμή του πετρελαίου στο τέλος του έτους, δήλωσε ο Νταν Στρούιβεν, επικεφαλής έρευνας πετρελαίου στην επενδυτική τράπεζα.

Η ING δήλωσε ότι οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να αποτιμούν τις συνεχείς διαταραχές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι οι ελπίδες ότι η Κίνα θα βοηθούσε στην επίτευξη προόδου κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών Τραμπ-Σι δεν υλοποιήθηκαν.

Οι αναλυτές της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής εταιρείας δήλωσαν ότι κάποια ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω του Ορμούζ έχει ξαναρχίσει, συμπεριλαμβανομένων αρκετών δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και μιας αποστολής ιρακινού πετρελαίου με προορισμό το Βιετνάμ, αν και οι ροές παραμένουν πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα και θα μπορούσαν να επιδεινωθούν γρήγορα.

«Οι συνεχιζόμενες διαταραχές εφοδιασμού σημαίνουν ότι η αγορά έπρεπε να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε αποθέματα και εναλλακτικές προμήθειες, όπου είναι δυνατόν», έγραψαν.