Ράλι για το πετρέλαιο εν μέσω ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή

Οι φόβοι για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν στη Μέση Ανατολή διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του μαύρου χρυσού

Σε ρυθμούς ράλι κινήθηκαν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι φόβοι για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν στη Μέση Ανατολή διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του μαύρου χρυσού, ενώ η διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου για ματαιώση χτυπημάτων εναντίον της Τεχεράνης βοήθησε στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Διαβάστε ακόμα - BofA: Tο Brent στα 90 δολάρια είναι το καλύτερο σενάριο για το πετρέλαιο

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουλίου του ευρωπαϊκού brent έκλεισαν με άνοδο 2,6% στα 112,10 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια παραδόσω Ιουνίου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης διαμορφώθηκαν στα 108,66 δολάρια, σημειώνοντας κέρδη 3,1%.

Ωστόσο, μετά την ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social οι τιμές μειώθηκαν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 110 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του είπαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Ιράν που θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο «να είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, σε μια στιγμή προειδοποίησης, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».