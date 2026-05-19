Όμιλος Fourlis: Στα 133,1 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις α' τριμήνου - Άλμα 11,1% στο μικτό κέρδος

Σημαντική αύξηση πωλήσεων, υποστηριζόμενη από ανθεκτική ζήτηση στις περισσότερες αγορές, θετική συγκρίσιμη ανάπτυξη (like-for-like), επέκταση του δικτύου και ενισχυμένες συνεργασίες με brands στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς του ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο ο Όμιλος Fourlis.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κερδοφορία του τριμήνου επηρεάστηκε από την εποχικότητα της περιόδου, την προγραμματισμένη βελτιστοποίηση αποθεμάτων, τα κόστη που σχετίζονται με την επέκταση, τις επενδύσεις στο πλάνο μετασχηματισμού του Ομίλου, τις εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις κόστους και τις προκλήσεις στην αγορά της Ρουμανίας.

Όπως τονίζεται, η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου, τον έλεγχο του κόστους και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που στηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης της πλατφόρμας του Ομίλου, με διατηρήσιμα οφέλη να αναμένονται ολοένα και πιο ορατά από το 2027 και μετά.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Α’ τριμήνου 2026

Πωλήσεις : Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,6%, στα €133,1 εκ., υποστηριζόμενα από θετική συγκρίσιμη επίδοση και επέκταση του δικτύου.

Μικτό Κέρδος : Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 11,1% στα €61,3 εκατ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,0%, έναντι 46,7% στο Α' Τρίμηνο 2025, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τη δυναμική κατηγοριών και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Κερδοφορία : Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από την εποχικότητα, τη χρονική κατανομή λειτουργικών εξόδων, τα κόστη επέκτασης και τα κόστη που αφορούν τον μετασχηματισμό και τις δυνατότητες δημιουργίας πλατφόρμας.

Συγγενείς εταιρείες : Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών παρέμεινε θετική, υποστηριζόμενη από τις Trade Estates και SSRM.

Κατανομή κεφαλαίων και απόδοση προς τους μετόχους : Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το Α' Τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε €5,7 εκατ., εκ των οποίων €1,6 εκατ. αφορούν επέκταση δικτύου, €0,9 εκατ. επενδύθηκαν σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και €2,2 εκατ. σε επενδύσεις για το Κέντρο Διανομής της InterIkea.

Το προτεινόμενο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή θα τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026.

Ο κ. Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη θετική εμπορική δυναμική του Ομίλου, με ισχυρή αύξηση εσόδων που υποστηρίζεται από ανθεκτική ζήτηση στις περισσότερες αγορές μας, αύξηση μεριδίων αγοράς και επέκταση του δικτύου. Ταυτόχρονα, το 2026 αποτελεί μια σημαντική μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο Fourlis. Επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού μας, επενδύοντας στις δυνατότητες, τα συστήματα και το λειτουργικό μοντέλο που απαιτούνται για τη στήριξη μιας πιο επεκτάσιμης και αποδοτικής πλατφόρμας λιανικής. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές διατηρήσιμες αποδόσεις από το 2027 και μετά· ωστόσο αναμένεται να επιφέρουν μη-επαναλαμβανόμενα κόστη εντός του 2026, τα οποία, σε συνδυασμό με τα προγραμματισμένα κόστη επέκτασης και τις εξωτερικές πληθωριστικές πιέσεις κόστους, λόγω του πληθωρισμού και της Ρουμανικής αγοράς, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την κερδοφορία κατά τη διάρκεια του 2026. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, στον έλεγχο κόστους και στην εμπειρία πελάτη, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για ισχυρότερη λειτουργική μόχλευση, βελτιωμένη επεκτασιμότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».