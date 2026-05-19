Χρηματιστήριο Αθηνών: Τριήμερη «βουτιά» 5,7% για τις τράπεζες

Σε απώλειες για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση υποχρεώθηκε το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με πιέσεις τόσο στις τράπεζες, όσο και σε βιομηχανικά blue-chips.

Αν και στην έναρξη των συναλλαγών η αγορά επιχείρησε να αντιδράσει ανοδικά, έως τις 2.251 μονάδες, τα κέρδη σταδιακά περιορίστηκαν και από τις 14:30 και μετά ο ΓΔ κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, έως το -1,54%. Εν τέλει οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν για τον Γενικό Δείκτη στις 2.211,20 μονάδες με απώλειες 1,12%, σε μια συνεδρίαση με συνολικό τζίρο 283 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 23,12 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Παρόμοια ήταν η κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που έκλεισε με πτώση 1,53% στις 2.479,68 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ διαφοροποιήθηκε έντονα η μετοχή της Optima Bank, που με άνοδο 1,96% στα 10,39 ευρώ «έγραψε» νέο υψηλό και συμπλήρωσε 7 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με αθροιστικά κέρδη 14,24%. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Eurobank και Τρ. Κύπρου με απώλειες περί του 2%-2,1%, ακολούθησαν οι ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς με απώλειες 1,64% και 1,62% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 1,21% κινήθηκε η Alpha Bank στα 3,51 ευρώ.

Με τις σημερινές απώλειες, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται ουσιαστικά ξανά στο μέσο της φετινής του διακύμανσης, μεταξύ 2.407 και 2.006 μονάδων, ενώ και ο δείκτης των τραπεζών κινείται πολύ κοντά (περίπου 1,6% χαμηλότερα) στο δικό του midpoint των 2.519,66 μονάδων. Εικόνα που, δεδομένων και των διεθνών συνθηκών, παραπέμπει σε αβεβαιότητα.

Εκτός συνόρων, η χαμηλή ορατότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι αυξημένες τιμές ενέργειας, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αναταραχή στην αγορά ομολόγων συνεχίζουν να υπαγορεύουν τις εναλλαγές στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως, αυτή τη στιγμή, το βασικό ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει νέα επίθεση κατά του Ιράν προς το τέλος της εβδομάδας ή αν οι πιο πρόσφατες απειλές του ήταν μια τακτική πίεσης προς την Τεχεράνη, ώστε να επιτευχθεί τελικά μια διπλωματική λύση αποδεκτή από την Ουάσιγκτον. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ήπιες διορθωτικές κινήσεις που καταγράφονται σε πετρέλαιο και δολάριο θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική.

Σε αυτό το κλίμα, κι ενώ το εγχώριο πολιτικό σκηνικό αποκτά όλο και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών «έγραψε» ένα τριήμερο με αθροιστικές απώλειες 3,81%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τραπεζών υποχώρησε συνολικά κατά 5,68%.

Την Τρίτη, στο σύνολο του ταμπλό 80 μετοχές υποχρεώθηκαν σε απώλειες, έναντι 37 που ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος και 32 που έκλεισαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών να διαμορφώνεται σε 1:2,2.

Σε επίπεδο τζίρου, σε πέντε μετοχές διακινήθηκε το 60% της ημερήσιας αξίας συναλλαγών. Στην ΕΤΕ διακινήθηκε τζίρος 48,67 εκατ. ευρώ, στη ΔΕΗ 38,48 εκατ. ευρώ, στην Τρ. Πειραιώς 35,55 εκατ. ευρώ, στην Alpha Bank 26,08 εκατ. ευρώ και στη Eurobank 21,49 εκατ. ευρώ.

Πέραν των τραπεζών, στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,68% της Jumbo στα 22,20 ευρώ, και τα κέρδη 1,66% και 1,57% των Aegean και Coca-Cola HBC αντίστοιχα. Με μικρότερη άνοδο ακολούθησαν οι Allwyn (+0.34%), Helleniq Energy (+0,30%) κα Lamda Development (+0,25%), ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε αμετάβλητος στα 18,75 ευρώ.

Στον αντίποδα τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι ElvalHalcor και Cenergy με πτώση 8,03% και 5,25% αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι μετοχές των Aktor (-3,54%), Metlen (-3,18%), Τιτάν (-3,02%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,49%) και ΔΕΗ (-2,08%). Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των ΔΑΑ (-1,20%), Viohalco (-1,09%), Σαράντης (-0,93%), Motor Oil (-0,80%) και ΕΥΔΑΠ (-0,78%).