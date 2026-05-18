Τραμπ: «Ανέβαλα την προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν»

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής «δεδομένου ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων.

«Ο Εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο Πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μου ζήτησαν να αναβάλλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια Συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής», αναφέρει στην ανάρτηση του και προσθέτει:

«Αυτή η Συμφωνία θα περιλαμβάνει, το σημαντικότερο: ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες Ηγέτες, έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν αύριο, αλλά τους έχω δώσει περαιτέρω οδηγίες να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή Συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Νωρίτερα σήμερα, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε πως ο Λευκός Οίκος πιστεύει πως μία επικαιροποιημένη ιρανική πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο «δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας», σύμφωνα με όσα μετάδωσε το Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει μια συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις λόγω της απόρριψης από την Τεχεράνη πολλών αιτημάτων του και της άρνησής της να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές, δηλώνουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Axios.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω των βομβών».

Πρόσθεσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις στην τελευταία εκδοχή της.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή θέση σήμερα. Η πίεση είναι πάνω τους για να απαντήσουν με τον σωστό τρόπο», υπογράμμισε.