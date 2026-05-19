Πότε θα καταβληθεί το νέο επίδομα των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά - Οι εισοδηματικοί «κόφτες»

Στα 975.000 από τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά με παιδιά θα δοθεί με αυτόματο τρόπο, στα τέλη Ιουνίου, το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Το μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών στη χώρα και για να το λάβουν οι δικαιούχοι του δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση, αλλά απλά να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει στην εφορία το IBAN του λογαριασμού τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η διασταύρωση των στοιχείων και η πίστωση των χρημάτων θα πραγματοποιηθούν με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, με 2 παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, οι τρίτεκνοι 450 ευρώ και οι πολύτεκνοι από 600 ευρώ και άνω, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Σε ό, τι αφορά την ημερομηνία πληρωμής του επιδόματος, έχει προσδιοριστεί για τα τέλη Ιουνίου, πλησίον της περιόδου καταβολής των συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Δεδομένου ότι η τελευταία ημέρα καταβολής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ είναι η Τρίτη 30 Ιουνίου, το πιθανότερο σενάριο θέλει το επίδομα να πληρώνεται την Παρασκευή 26 ή την Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Δικαιούχοι της έκτακτης αυτής ενίσχυσης είναι:

Οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

Οικογένειες με προστατευόμενα μέλη/τέκνα (π.χ. ενήλικα τέκνα με αναπηρία/ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας).

Τα εισοδηματικά όρια για τη λήψη του επιδόματος είναι διευρυμένα, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των μισθωτών, ενώ εκτός μένουν ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Συνεπώς μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί έχουν εισοδηματικό «ταβάνι» τα 39.000 ευρώ, με 2 παιδιά τα 44.000 ευρώ και με 3 παιδιά τα 49.000 ευρώ. Έγγαμα ζευγάρια ή με σύμφωνο συμβίωσης και ένα παιδί έχουν ως ανώτατο όριο τα 40.000 ευρώ, με 2 παιδιά τα 45.000 ευρώ και με 3 παιδιά τα 50.000 ευρώ.