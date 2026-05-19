Οι Έλληνες είναι δεύτεροι στην καθιστική ζωή στην Ευρώπη - Οι «πρωταθλητές» στην ακινησία

Την δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά κατέχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην καθιστική ζωή, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, με την Βουλγαρία και την Πορτογαλία να αναδεικνύονται επίσης ως λαοί που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους κυρίως στον καναπέ!

Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης, το 53% των πολιτών στην πατρίδα μας περπατά ελάχιστα μέτρα καθημερινά και το 68% δεν γυμνάζεται αρκετά, με την επίδοση αυτή να «χαρίζει» στην Ελλάδα το αργυρό μετάλλιο στην ακινησία!

Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στους εφήβους, με το 85% των Ελλήνων εφήβων να μην ασκούνται αρκετά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Αν και παλαιότερα δεδομένα (της Eurostat του 2019) δείχνουν ότι οι Έλληνες δεν έχουν τα υψηλότερα ποσοστά καθιστικής εργασίας (ένας στους πέντε), τα συνολικά επίπεδα σωματικής αδράνειας των πολιτών παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Εκεί που η χώρα μάς πραγματικά κατέχει τα σκήπτρα στο καθισιό, είναι στον ελεύθερο χρόνο των πολιτών. Την 3η θέση κατακτά η Πολωνία (με το 65% των πολιτών να μην ασκείται αρκετά.

Πρωταθλήτριες επίσης στην ακινησία η Πορτογαλία και η Βουλγαρία

Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι η γειτονική μας Βουλγαρία βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά την έλλειψη άσκησης και την καθιστική ζωή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, άνω του 65% των ενηλίκων δηλώνει ότι δεν ασκείται ή δεν αθλείται ποτέ, καθιστώντας τη χώρα από τις πρώτες με το υψηλότερο ποσοστό ανεπαρκούς φυσικής δραστηριότητας στην ΕΕ.

Παράλληλα, το 70%-80% των ενηλίκων στη Βουλγαρία δεν επιτυγχάνουν τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ το 67% των εφήβων ηλικίας 11-17 ετών καταγράφονται ως σωματικά ανενεργοί και μόλις το 30% των παιδιών ηλικίας 6-18 ετών συμπληρώνει τη συνιστώμενη ημερήσια άσκηση των 60 λεπτών.

Επίσης, η Πορτογαλία κατατάσσεται σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δηλώνουν ότι δεν αθλούνται ή δεν γυμνάζονται καθόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρο, το 73% των ερωτηθέντων στην Πορτογαλία αναφέρει ότι δεν ασκείται ποτέ και ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι ασκείται μόνο σπάνια και πως μόνο ένα μικρό ποσοστό γύρω στο 4% γυμνάζεται τακτικά.

Στον αντίποδα των χωρών «πρωταθλητριών» στο καθισιό βρίσκονται η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, που καταγράφουν την υψηλότερη συχνότητα άσκησης των πολιτών τους σε εβδομαδιαία βάση.

Οι συνέπειες του καθισιού στην υγεία

Το εύρημα πως είμαστε από τους πρωταθλητές στο καθισιό είναι απόλυτα εξαρτώμενο με την έξαρση της παχυσαρκίας στη χώρα μας. Την ώρα που το 58% των συμπολιτών μας περπατά ελάχιστα βήματα καθημερινά, γνωρίζουμε από προγενέστερες έρευνες ότι χρειαζόμαστε περίπου 11.000 με 12.000 βήματα για να έχουμε καλή υγεία καθημερινά και μάλιστα υπάρχει πληθώρα μελετών που δείχνει ότι το περπάτημα από 7.000 βήματα την ημέρα μέχρι περίπου τα 12.000 βήματα, ρίχνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά να ρυθμιστεί ο σακχαρώδης διαβήτης και ωφελεί στην καρδιά και στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Στην Ελλάδα, υπάρχει βαθιά ριζωμένη η συνήθεια να μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο ακόμα και για πολύ μικρές αποστάσεις που θα μπορούσαμε να τις καλύψουμε με τα πόδια και σίγουρα περπατάμε λιγότερα από τον μέσο ευρωπαίο κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στους δείκτες υγείας του πληθυσμού. Επιπλέον, η καθιστική ζωή είναι κι ένα κακό πρότυπο που δυστυχώς περνάμε στα παιδιά μας.

Ανεξάρτητα με την επίδραση του σχολείου, των σπορ και των συμμαθητών, αν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου οι γονείς του δεν κάνουν καμιά αθλητική δραστηριότητα και έχουν μονίμως αποτυπωμένη την εικόνα δύο ανθρώπων που κάθονται στον καναπέ, τότε σίγουρα η επίδραση αυτής της εικόνας περνά στους λιλιπούτειους της οικογένειας.

Το παράδειγμα της Αυστρίας για την αποφυγή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου

Η βασικότερη αιτία για τον περιορισμό του βαδίσματος στη σύγχρονη κοινωνία είναι η καθιστική ψυχαγωγία μπροστά σε οθόνες με την οθόνη του κινητού τηλεφώνου να έρχεται πρώτη στη χρήση παγκοσμίως.

Το παράδειγμα της Αυστρίας είναι εξαιρετικά διδακτικό καθώς η χώρα αποφάσισε να προσφέρει εντελώς δωρεάν διακοπές για νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, με μοναδική προϋπόθεση τον όρο ότι θα αφήσουν πίσω το κινητό τους τηλέφωνο και δε θα το πάρουν μαζί. Τα προγράμματα των δωρεάν διακοπών περιλαμβάνουν περιπατητικά μονοπάτια, διαδραστικές δραστηριότητες, βόλτα σε φάρμες ζώων με τον όρο, οι συμμετέχοντες να ασχοληθούν με τη φύση, ο ένας με τον άλλον, χωρίς καθόλου ψηφιακή ψυχαγωγία στο πρόγραμμά τους.

Η δραστηριότητα δίπλα στη φύση είναι πολλαπλώς ωφέλιμη τονίζουν οι ειδικοί καθώς δημιουργεί καρδιοαναπνευστική αντοχή, καταπολεμά την παχυσαρκία και όλα τα συνοδά της νοσήματα. Επιπλέον, καταπολεμά το στρες, φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με αλλεργιογόνα και καταπολεμά την ευαισθητοποίηση του ανοσοποιητικού, περιορίζει τις αλλεργίες, έχει ευνοϊκή επίδραση σε όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και κάνει καλό στην όραση και την εγκεφαλική λειτουργία.

Αγχολυτικό το περπάτημα στην (ήπια) βροχή

Ιδιαίτερα αγχολυτικό είναι το περπάτημα στη φύση με πρόσφατες έρευνες να δείχνουν ότι εάν βρέξει λίγο δεν πειράζει, γιατί το περπάτημα στην βροχή είναι ιδιαίτερα αγχολυτικό. Προφανώς οι επιστήμονες εννοούν μία ψιχάλα και όχι έναν κατακλυσμό που μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Ίσως άλλωστε έτσι το Singing in the rain, το θρυλικό μιούζικαλ του 1952, με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Τζιν Κέλι (Gene Kelly) έχει εγγραφεί στην συνείδηση του κόσμου ως …η χαρά της ζωής!

Διασχίζοντας με ασφάλεια τα φαράγγια…

Παρεμπιπτόντως για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της πεζοπορίας σε ένα από τα διασημότερα φαράγγια του κόσμου, στο φαράγγι της Σαμαριάς της Κρήτης πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τα έργα συντήρησης και παραδόθηκε στο κοινό ασφαλέστερο. ενώ επιπλέον έχει τοποθετηθεί και ένα ειδικό σύστημα προειδοποίησης για την επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

Επειδή στα φαράγγια υπάρχει πάντοτε κίνδυνος από μία απότομη βροχή να αποκολληθούν βράχοι και να γίνει κάποιο ατύχημα, υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα, με ένα εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας σύστημα προειδοποίησης, ώστε δύο ώρες νωρίτερα οι ενδιαφερόμενοι για την πεζοπορία να γνωρίζουν κατά πόσο οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές.