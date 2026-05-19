BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το α' τρίμηνο

Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ Τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. Την 31 η Μαρτίου 2026, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 52 ακίνητα εύλογης αξίας € 288 εκ., έναντι 51 ακινήτων εύλογης αξίας €282 εκ. την 31.12.2025. Στο α' τρίμηνο, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά ενός οικοπέδου 10.555 τ.μ. στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής, εντός ΒΙΟΠΑ Αχαρνών, στο οποίο σκοπεύει να κατασκευάσει νέο βιομηχανικό κτήριο, υψηλών προδιαγραφών, επιφάνειας περίπου 4.180 τ.μ.

Το κόστος απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε στο ποσό των € 3,5 εκ. ενώ το συνολικό κόστος της επένδυσης (συμπεριλ. της αγοράς του οικοπέδου) εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα € 6,5 εκ.. Επίσης η Εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της ποσού € 2,5 εκ. καθώς ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου εξαώροφου κτιρίου γραφείων «AENORA Offices» επιφάνειας 2.363 τ.μ επι της Λ. Ποσειδώνος 42, στο Φαληρικό Δέλτα.

Η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου στις 31.03.2026 αναλύεται σε ακίνητα logistics 35% (vs 32% την 31.03.2025), γραφεία 26% (28% την 31.03.2025), καταστήματα 24% (26% την 31.03.2025), ξενοδοχεία 13% (12% την 31.03.2025) και λοιπές χρήσεις 2% (2% την 31.03.2025). H Εταιρεία παρουσίασε βελτιωμένα κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά:

Τα έσοδα από μισθώματα διατηρήθηκαν σε € 5,33 εκ, έναντι € 5,39 εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρόλο που το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2026 το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 52 ακίνητα έναντι 55 ακινήτων κατά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,6% και ανήλθαν σε € 4,56 εκ., έναντι € 4,49 εκ. κυρίως λόγω μείωσης του ΕΝΦΙΑ συνέπεια της πώλησης των ακινήτων που πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης 2025, και λόγω μείωσης λοιπών λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 17,9% και ανήλθαν σε € 3,81 εκ., έναντι € 3,23 εκ. κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας συνέπεια της μείωσης δανεισμού εν σχέσει με αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 21,3% και ανήλθαν σε € 3,58 εκ. έναντι € 2,95 εκ. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 16,3% και διαμορφώθηκαν σε € 0,077/μετοχή, έναντι € 0,066/μετοχή. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 14,9% και ανήλθαν σε € 3,23 εκ., έναντι € 2,81 εκ

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 31.03.2026 σε σύγκριση με την 31.12.2025, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη: