Πολιτική | Διεθνή Νέα

Στο Πεκίνο ο Πούτιν για συνάντηση με τον Σι - Η ατζέντα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στο Πεκίνο ο Πούτιν για συνάντηση με τον Σι - Η ατζέντα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα σήμερα το βράδυ Τρίτης (τοπική ώρα), σε μια κρατική επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ - γεωπολιτικού αντιπάλου Ρωσίας - Κϊνας - Ντόναλντ Τραμπ στη κινεζική πρωτεύουσα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας), όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν.

Ηλικιών 73 και 72 ετών αντίστοιχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τρόπους για να «ενισχύσουν» τη διμερή στρατηγική σύμπραξη και «θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Μόλις που είχε προλάβει ο ένοικος του Λευκού Οίκου να ολοκληρώσει την Παρασκευή την επίσκεψή του, την πρώτη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και εννέα χρόνια, και επισημοποιήθηκε η έλευση στη χώρα του επικεφαλής του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αντιπολιτευτικοί μπελάδες από τα κομματικά «γεννητούρια» - Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ - Νέοι καβγάδες στο ΠΑΣΟΚ

Πότε θα καταβληθεί το νέο επίδομα των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά - Οι εισοδηματικοί «κόφτες»

Ψηφιακή παγίδα στις εκπρόθεσμες δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους

tags:
Κίνα
Ρωσία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping)
Φόρτωση BOLM...
reader insider