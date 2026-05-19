Ρωσία: Σχεδιάζει την επιστροφή του προσωπικού στον ιρανικό πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom είναι βέβαιη ότι θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την επιστροφή του προσωπικού της στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Η Rosatom η οποία κατασκευάζει δύο νέες μονάδες στην περιοχή του Μπουσέρ, απέσυρε εκατοντάδες μέλη του προσωπικού της μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ