Απώλειες άνω του 1% για τον χρυσό

Η τιμή spot του χρυσού διολίσθησε 1,4% στα 4.503,98 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Μαρτίου.

Υποχώρησαν περισσότερο από 1% οι τιμές του χρυσού την Τρίτη καθώς ενισχύθηκε το αμερικανικό δολάριο, την ίδια που παραμένουν οι φόβοι για άνοδο του πληθωρισμού και οι εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων, στοιχεία που οδηγούν των αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού διολίσθησε 1,4% στα 4.503,98 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Μαρτίου. Τα futures χρυσού των ΗΠΑ, παράδοσης Ιουνίου, έκλεισαν 1% χαμηλότερα στα 4.511,20 δολάρια.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ κινήθηκε κοντά σε υψηλό άνω του ενός έτους, ενώ ενισχύθηκε και το δολάριο, την ώρα που οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους σε μια πιθανή μετατόπιση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε πολική σύσφιξης για τον περιορισμό του πληθωρισμού που οφείλεται στο ενεργειακό ράλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν λόγω ανησυχιών για την προσφορά, ενισχύοντας τους φόβους για την αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού καθώς το κόστος των καυσίμων αυξάνεται. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλά για να μετριάσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αγορές βλέπουν πλέον πολύ περιορισμένο περιθώριο για μειώσεις των επιτοκίων κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2026, με τις προσδοκίες να μετατοπίζονται να διατηρηθούν αμετάβλητα ή να αυξηθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Οι αναλυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης πολιτικής της Fed, που θα γίνουν γνωστά αύριο Τετάρτη.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι «βούτηξε» 4,1% στα 74,53 δολ. αφού άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο περίπου δύο εβδομάδων ενδοσυνεδριακά. Η πλατίνα έχασε 2,2% στα 1.936,10 δολ. ενώ το παλλάδιο σημείωσε σημαντική πτώση 4,2% στα 1.359,26 δολ.