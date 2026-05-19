Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη Πολωνία»

Η διαδικασία αναδιάταξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα X, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Η διαδικασία αναδιάταξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα X, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα και την ασφάλεια της Πολωνίας παραμένει αμετάβλητη», έγραψε επίσης μετά τη συνομιλία του με τον Πιτ Χέγκσεθ.

Τις προηγούμενες ημέρες, το αμερικανικό Πεντάγωνο είχε προχωρήσει στην ακύρωση της προγραμματισμένης ανάπτυξης περισσότερων από 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, στο πλαίσιο μιας αναδιάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την αξιοπιστία των στρατιωτικών δεσμεύσεων των ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Συγκεκριμένα, πριν από δύο εβδομάδες, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και θα τους αναδιατάξει στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, ενώ επίσης ακύρωσε ένα σχέδιο που αναπτύχθηκε υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν για την εγκατάσταση μιας μονάδας πυροβολικού εξοπλισμένης με πυραύλους στην Ευρώπη.