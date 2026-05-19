Ζανιάς (Eurobank): «Οι τράπεζες κάνουν πρωταθλητισμό στη χρηματοδότηση της οικονομίας»

Η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, το δημογραφικό πρόβλημα και οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία και την εργασία αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank και πρώην υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Ζανιάς σημείωσε ότι «ένα πράγμα που πηγαίνει καλά είναι τα δημοσιονομικά», υπογραμμίζοντας ότι το χρέος αποκλιμακώνεται γρήγορα χάρη στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, ενώ η οικονομία εμφανίζει «ικανοποιητική ανάπτυξη», γεγονός που μειώνει τους δείκτες της ανεργίας. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «δεν αλλάζει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας», καθώς η οικονομία στηρίζεται υπερβολικά στην κατανάλωση και εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ο κ. Ζανιάς υποστήριξε ακόμη ότι «οι τράπεζες κάνουν πρωταθλητισμό στη χρηματοδότηση της οικονομίας», ενώ σημείωσε ότι το 30% της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στους servicers και «δεν είναι bankable». Αναφερόμενος στη συζήτηση για πιθανή φορολόγηση των τραπεζικών κερδών, προειδοποίησε ότι «αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού αποτρέπεις τους επενδυτές από το να έρθουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και managing partner της EOS Capital Partners, κ. Απόστολος Ταμβακάκης χαρακτήρισε το δημογραφικό ως «το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται», σημειώνοντας ότι «δε θα έχουμε ούτε εργατικό δυναμικό ούτε στρατό». Παράλληλα, ανέφερε ότι το οικοσύστημα private equity και venture capital στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από 450 εκατ. ευρώ το 2018 σε πάνω από 3 δισ. ευρώ σήμερα, εκτιμώντας ότι μέσα στα επόμενα χρόνια μπορεί να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.

Τόνισε επίσης ότι «το equity στην Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει είδος εν ανεπαρκεία», παρότι, όπως είπε, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και αυξάνει σημαντικά τις εξαγωγές των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει. Επισήμανε ότι «η Ελλάδα δεν βγάζει πλέον μεγάλους νέους επιχειρηματίες μετά το 2010» και ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Quest Holdings, κ. Θεόδωρος Φέσσας, υπογράμμισε ότι δύο από τις μεγαλύτερες αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη αφορούν «την απασχόληση και τις επενδύσεις». Όπως είπε, «πολλές θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν από το AI», ενώ «στον στρατό τα στρατεύματα αντικαθίστανται από ρομποτικά συστήματα».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι «η υπογεννητικότητα μπορεί να μην είναι πρόβλημα όσο προχωράει η AI» και πρόσθεσε ότι «το θέμα της παραγωγής θα περάσει σίγουρα στις μηχανές». Ο κ. Φέσσας επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη δημιουργίας σταθερού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, τονίζοντας χαρακτηριστικά τη σημασία των επενδύσεων και ότι «η επιχειρηματικότητα θέλει σταθερό περιβάλλον, ξεκάθαρους κανόνες και ορίζοντα με προοπτική».

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κυρια Βάσω Αγγελέτου.