Ισπανία: Εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο γιος του ιδρυτή της Mango

⁠Ο γιος του ιδρυτή της Mango, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι αρχές κοντά στη Βαρκελώνη, ως ύποπτο στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον θάνατο του πατέρα του, κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να μην προφυλακιστεί και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, ανακοίνωσε η δικαιοσύνη.

«Η δικαστής διέταξε, στο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων, την αφαίρεση του διαβατηρίου (του Τζόναθαν Άντιτς), την απαγόρευση να φύγει από τη χώρα και να εμφανίζεται εβδομαδιαίως ενώπιον των δικαστικών αρχών», διευκρίνισε το δικαστήριο του Μαρτορέλ, στην Καταλονία, σε ένα δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ