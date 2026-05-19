Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους

Με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος θα επιβάλλεται και το πρόστιμο. Τι αλλάζει. Πότε η εφορία δεν επιβάλει «καμπάνες».

Στον «αυτόματο πιλότο» περνά η διαδικασία επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί έως το τέλος Ιουνίου το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα άμεσου καταλογισμού για όσους ξεχνούν να τακτοποιήσουν στην ώρα τους τις φορο-υποχρέωσεις τους. Το νέο μοντέλο φέρνει ανατροπές καθώς τα πρόστιμα δεν θα επιβάλλονται μετά από μήνες από την εκπρόθεσμη υποβολή, αλλά ταυτόχρονα με την αποστολή της δήλωσης.

Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ και αφορά την αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμων για δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις νομικών προσώπων αλλά και τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων Ε1.

Από τη στιγμή που ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα τη δήλωσή του και πατήσει το κουμπί «Υποβολή», το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ θα εκδίδει αυτόματα και την πράξη επιβολής προστίμου. Το ποσό θα βεβαιώνεται άμεσα και θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον φορολογούμενο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος ή μεταγενέστερη επεξεργασία από τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.

Μέχρι σήμερα, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις περνούσαν συχνά σε δεύτερο χρόνο από έλεγχο, με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να λαμβάνουν το πρόστιμο ακόμη και μήνες μετά την υποβολή της δήλωσης. Η νέα ψηφιακή διαδικασία βάζει τέλος στις καθυστερήσεις και επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να «κλειδώνει» άμεσα τις παραβάσεις.

Το νέο καθεστώς αναμένεται να λειτουργήσει και ως μηχανισμός πίεσης για την έγκαιρη συμμόρφωση των φορολογουμένων και έρχεται να προστεθεί στο πρόσφατο «κούρεμα» των προστίμων για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι αλλαγές στα πρόστιμα

Tα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων κι αν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή.

Με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις διαμορφώνονται ως εξής: