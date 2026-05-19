Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους

Στον «αυτόματο πιλότο» περνά η διαδικασία επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί έως το τέλος Ιουνίου το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα άμεσου καταλογισμού για όσους ξεχνούν να τακτοποιήσουν στην ώρα τους τις φορο-υποχρέωσεις τους. Το νέο μοντέλο φέρνει ανατροπές καθώς τα πρόστιμα δεν θα επιβάλλονται μετά από μήνες από την εκπρόθεσμη υποβολή, αλλά ταυτόχρονα με την αποστολή της δήλωσης.
Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ και αφορά την αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμων για δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις νομικών προσώπων αλλά και τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων Ε1.
Από τη στιγμή που ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα τη δήλωσή του και πατήσει το κουμπί «Υποβολή», το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ θα εκδίδει αυτόματα και την πράξη επιβολής προστίμου. Το ποσό θα βεβαιώνεται άμεσα και θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον φορολογούμενο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος ή μεταγενέστερη επεξεργασία από τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.
Μέχρι σήμερα, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις περνούσαν συχνά σε δεύτερο χρόνο από έλεγχο, με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να λαμβάνουν το πρόστιμο ακόμη και μήνες μετά την υποβολή της δήλωσης. Η νέα ψηφιακή διαδικασία βάζει τέλος στις καθυστερήσεις και επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να «κλειδώνει» άμεσα τις παραβάσεις.
Το νέο καθεστώς αναμένεται να λειτουργήσει και ως μηχανισμός πίεσης για την έγκαιρη συμμόρφωση των φορολογουμένων και έρχεται να προστεθεί στο πρόσφατο «κούρεμα» των προστίμων για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Οι αλλαγές στα πρόστιμα
Tα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων κι αν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή.
Με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις διαμορφώνονται ως εξής:
- Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική: Πρόστιμο 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών).
- Εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
- Εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με ποσό φόρου έως 100 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
- Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση παρακρατούμενου φόρου (Φ.Μ.Υ., φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου μερισμάτων, φόρου εργολάβων κ.λπ.) πλην τυχερών παιγνίων, με ποσό έως 100 ευρώ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
- Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση έμμεσων φόρων (π.χ. Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση κ.λπ) πλην των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΑ, τελών, εισφορών και ειδικών φορολογιών (π.χ. ψηφιακό τέλος συναλλαγής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, τέλος συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας/ συνδρομητικής τηλεόρασης κλπ) από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
- Εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκου, ή δήλωσης εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
- Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων: Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση.
- Παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9): Πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής Ε9 για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.
- Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
- Μη υποβολή ή υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρακράτησης φόρου ή δήλωσης Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.