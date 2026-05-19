Μεικτή εικόνα στις ευρωαγορές περιμένοντας το Ιράν

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις αγορές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάντα στην Μέση Ανατολή και την θετική κίνηση Τραμπ να ακυρώσει την ήδη προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν, επικαλούμενος «πολύ θετικές εξελίξεις», αλλά και στον προβληματισμό που προκαλεί η αγορά ενέργειας, το αυξανόμενο κόστος της οποίας φουντώνει την ανησυχία για την καθιέρωση πληθωριστικών πιέσεων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο επίτροπος οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η ΕΕ θα υποβαθμίσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη λόγω του «στασιμοπληθωριστικού σοκ» που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως ανέφερε, στις εαρινές προβλέψεις της που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, η Κομισιόν θα αναθεωρήσει καθοδικά τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και ανοδικά αυτές για τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται από χθες η πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης να επεκτείνουν οι Βρυξέλλες τη ρήτρα διασφάλισης, που ήδη ισχύει για την άμυνα, ώστε να καλύπτει έκτακτες δαπάνες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Σε επιστολή της προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να έχει την ίδια προτεραιότητα με τη στρατιωτική ασφάλεια, ιδίως υπό το φως των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,27% στις 611,34 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,07% στις 5.852 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε άνοδο 0,49% στις 24.428 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,07% στις 10.330 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,07% στις 7.981 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,65% στις 48.354 μονάδες ενώ ο IBEX 35 ολοκλήρωσε στο -0,48% στις 17.670 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει την Uniper. Μάλιστα, εξετάζει διάφορες επιλογές συμπεριλαμβανομένης της αρχικής δημόσιας προσφοράς ή της πώλησης, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT. Η Uniper κρατικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, όταν η Ρωσία περιόρισε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την ήπειρο, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην εταιρεία που αποτελούσε τον μεγαλύτερο εισαγωγέα της Γερμανίας. Η μετοχή της σημείωσε άλμα 11,86%.

Επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 5% το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, από 4,9% τον Φεβρουάριο.

Η ανεργία στις ΗΠΑ αυξήθηκε επίσης στο 5% για το τρίμηνο έως τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Οι εργοδότες περιόρισαν τις προσλήψεις και δημοσίευσαν λιγότερες αγγελίες τον Απρίλιο, ενώ οι μισθοδοσίες παρουσίασαν μείωση κατά 100.000 σε σχέση με τον Μάρτιο.