ΗΠΑ: «Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη δεν θα επηρεάσει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ»

Η προαναγγελθείσα αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη δεν θα επηρεάσει τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας στην Ευρώπη, ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

«Μπορώ να υπογραμμίσω ότι αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων μας» στον τομέα της άμυνας, είπε στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει από την Ευρώπη 5.000 στρατιώτες που σταθμεύουν στη Γερμανία.

«Δεδομένου ότι οι σύμμαχοι ενισχύουν τις δυνατότητές τους, οι ΗΠΑ μπορούν να αποσύρουν ένα μέρος των δικών τους και να τις χρησιμοποιήσουν για άλλες παγκόσμιες προτεραιότητες και κατά συνέπεια αισθάνομαι πολύ καλά με την παρούσα κατάσταση», υπογράμμισε.

«Θα πρέπει επομένως να αναμένουμε, εν καιρώ, μια αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς οι σύμμαχοι αναπτύσσουν τις δικές τους (αμυντικές) ικανότητες, συνέχισε, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Η αναδιάταξη θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητές τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην τελευταία σύνοδο κορυφής της συμμαχίας, το 2025 στη Χάγη, εξήγησε. Οι χώρες του ΝΑΤΟ είχαν δεσμευτεί τότε να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ τους.

«Δεν μπορώ επομένως, πραγματικά, να σας δώσω ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα: θα είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί επί πολλά χρόνια», είπε ο στρατηγός που μίλησε στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο των στρατιωτικών εκπροσώπων των 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Η μείωση του αμερικανικού προσωπικού, που ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο στις αρχές Μαΐου, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6-12 μηνών. Θα αποσυρθεί περίπου το 15% των 36.000 στρατιωτών που σήμερα σταθμεύουν στη Γερμανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση αφού ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σχολίασε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν «προφανώς καμία στρατηγική» στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη «εξευτέλισε» τη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο.

Ο Γκρίνκεβιτς είπε επίσης ότι απαιτείται πολιτική απόφαση για μια ενδεχόμενη αποστολή του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ. «Οι όροι υπό τους οποίους το ΝΑΤΟ θα εξέταζε μια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ είναι, σε τελική ανάλυση, μια πολιτική απόφαση», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ