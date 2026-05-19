Τραμπ: «Θα αφήσω τον Γουόρς να κάνει ό,τι θέλει με τα επιτόκια»

Το σχόλιο του προέδρου έρχεται μετά τη μακρά και άνευ προηγουμένου πίεση που άσκησε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Αλλαγή στρατηγικής ή ένας ακόμα ελιγμός από τον Τραμπ; Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας την Τρίτη σε συνέντευξή του στην Washington Examiner, άφησε να εννοηθεί ότι θα δώσει κάποια περιθώρια χάραξης πολιτικής στον επερχόμενο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, μετά την άνευ προηγουμένου πίεση που άσκησε στην Fed για περισσότερο από ένα χρόνο για να μειώσει τα επιτόκια, πραγματοποιώντας ουκ ολίγες προσωπικές επιθέσεις στον απερχόμενο πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Γουόρς θα μειώσει τα επιτόκια - την ίδια ώρα που οι αγορές θεωρούν μια αύξηση πιο πιθανή - εκείνος είπε: «Θα τον αφήσω να κάνει ό,τι θέλει».

«Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, θα είναι καλά, θα κάνει καλή δουλειά» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επιτίθεται σφοδρά στον Πάουελ, εδώ και μήνες, επειδή η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα δεν μειώνει τα επιτόκια τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε.

Οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι ο Γουόρς - ο οποίος πρόκειται να ορκιστεί ως επικεφαλής της Fed την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο - θα μπορούσε να έχει ένα δύσκολο ξεκίνημα στη νέα του θέση. Άπαντες αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον εάν θα καταφέρει να χαράξει μια πολιτική που διαφέρει από τις επιθυμίες του προέδρου ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο.