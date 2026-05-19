Βανς: Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας.

«Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απείχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μία ημέρα αφού ανέστειλε την προγραμματισμένη νέα επίθεση στο Ιράν μετά τη νέα ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη.