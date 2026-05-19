Γεωργιάδης: Ανάπτυξη στην περιφέρεια χωρίς αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας δεν γίνεται

Κλειδί στην ανάπτυξη της περιφέρειας είναι οι αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, όπως τόνισε απόψε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης, μέσω μαγνητοσκοπημένης παρέμβασης του στο συνέδριο Regional Growth Conference 2026.

«Κανείς δε θα μεταβεί και θα ζήσει σε μία περιοχή όπου θα εργαστεί, όταν ξέρει ότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας», τόνισε ο υπουργός υγείας και συμπλήρωσε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο «έχουμε δώσει αρκετά χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης για την αναβάθμιση των νοσοκομείων της περιφέρειας».

Όπως είπε ο κος Γεωργιάδης, σε δεύτερο επίπεδο ο ιατρικός τουρισμός θα μπορούσε να γίνει μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας στην περιφέρεια. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο silver economy, δηλαδή την οικονομία που παράγεται από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε όσους συνταξιοδοτούνται σε βορειοδυτικές χώρες της Ευρώπης και επιλέγουν να ζήσουν στη χώρα μας. Μάλιστα εξήγησε πως «αν υπάρξει εξειδίκευση σε υπηρεσίες υγείας όπως η αντιγήρανση ή η υγιής γήρανση σε ένα ωραίο περιβάλλον, το οποίο διαθέτουν οι περισσότερες περιφερειακές πόλεις της χώρας τότε πραγματικά θα μιλάμε για ανάπτυξη της περιφέρειας σε έναν από τους πολλά υποσχόμενους τομείς της υγείας σήμερα». Ιδανικά, όπως είπε ο υπουργός υγείας, προτεραιότητα για την υγεία θα ήταν να φτιαχτούν σε κάθε περιφερειακό νοσοκομείο καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες θα λειτουργούν ως πόλος έλξης για ανθρώπους από το εξωτερικό. Ερωτηθείς για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για όλα αυτά ο υπουργός υγείας είπε ότι είναι αυτονόητη η συνεργασία και των δύο τομέων στο χώρο της υγείας και πρόσθεσε ότι στις μεγάλες πόλεις οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι εφάμιλλες με αυτές που παρέχονται στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου, αλλά είναι αξιόπιστες και πολύ κοντά σε αυτές που προσφέρουν τα νοσοκομεία της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ