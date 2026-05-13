Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος και επιλεκτικές τοποθετήσεις

Ως αφορμή για επιλεκτικές τοποθετήσεις λειτουργούν οι χθεσινές απώλειες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεχωρίζουν στον FTSE Large Cap τα κέρδη άνω του 4% της Metlen.

Ως αφορμή για επιλεκτικές τοποθετήσεις λειτουργούν την Τετάρτη οι χθεσινές απώλειες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Το ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται σήμερα να εστιάσει στην αγορά του πετρελαίου η οποία, με το Brent στα επίπεδα των 106-107 δολαρίων το βαρέλι δεν φαίνεται προς το παρόν να προεξοφλεί ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται ωστόσο οι ανακοινώσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και του OPEC, καθώς και οι δύο οργανισμοί θα δημοσιεύσουν αργότερα σήμερα τις μηνιαίες εκθέσεις τους για την αγορά πετρελαίου. Οι εκθέσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία για τα αποθέματα και εκτιμήσεις παραγωγής για τον Απρίλιο, αλλά και προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, προσφέροντας έτσι περισσότερη ορατότητα τόσο ως προς την πιθανή μείωση της ζήτησης όσο και ως προς τους περιορισμούς στην προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση, όλα μοιάζουν αυτή τη στιγμή να εξαρτώνται από τα Στενά του Ορμούζ. Το γεωπολιτικό ρίσκο συνεχίζει να απασχολεί τις αγορές συναλλάγματος, όσο δεν διαφαίνεται ούτε λύση… ούτε νέα κλιμάκωση, και μερίδα επενδυτών, ειδικά στις αγορές συναλλάγματος, τηρεί στάση αναμονής προς το παρόν.

Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε θετικό έδαφος, με κέρδη περί του 0,8% σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο και μικρότερη άνοδο 0,12% στο Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, πέρα από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη χθεσινοβραδινή αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI που φέρνει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη σύνθεση του MSCI Greece, όσο και στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Dai Nippon Printing για την AustriaCard.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.279,89 μονάδες με ήπια κέρδη 0,59%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Παρόμοια η κίνηση και για τον δείκτη των τραπεζών, που ενισχύεται 0,68% στις 2.600,34 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 1,26% της Alpha Bank στα 3,61 ευρώ, Eurobank και ΕΤΕ ενισχύονται περί του 0,75%, ενώ με μικρότερα κέρδη 0,57% ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς στα 8,49 ευρώ. Αμετάβλητες οι μετοχές των Optima και Τρ. Κύπρου στα 9,68 ευρώ και 9,51 ευρώ αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,1:1 με 65 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 31 σε αρνητικό και 52 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής κινείται στα 26,86 εκατ. ευρώ.