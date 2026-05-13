Πιερρακάκης: Παρεμβάσεις με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα στο φορολογικό ν/σ

«Μία πολύ σημαντική εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων», χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

«Μία πολύ σημαντική εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων», χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

«Είναι ένα πολυθεματικό νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες, εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, διορθώνει αδικίες και στρεβλώσεις, μειώνει τα άδικα διοικητικά βάρη. Ταυτόχρονα, προωθεί παρεμβάσεις με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην τροπολογία για τη ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά θεσπίζουμε ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο, που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο, να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα ανεξαρτήτου ποσοστού συμμετοχής».

« Αυτό σημαίνει ότι δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να συμμετέχει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμος τομείς με στόχο την διατήρηση της συμμετοχής του σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Και αυτό αφορά άμεσα στη ΔΕΗ, η οποία σήμερα δεν είναι σίγουρα η ΔΕΗ του παρελθόντος και σίγουρα όχι του 2019» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Τότε ήταν μια επιχείρηση εγκλωβισμένη στη στασιμότητα, με συσσωρευμένα προβλήματα και περιορισμένη δυνατότητα να επενδύσει και να ανταγωνιστεί διεθνώς. Σήμερα, είναι ένας σύγχρονος καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια».