UBS: Προειδοποιεί για κίνδυνο panic buying στην αγορά πετρελαίου

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται κοντά σε χαμηλά 10ετίας και μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν βρεθεί σε ιστορικά χαμηλά, εκτιμά η UBS. Αναμένει ένταση της μεταβλητότητας στις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται κοντά σε χαμηλά 10ετίας και συνεχίζουν να μειώνονται, κάτι που σε ορισμένες περιοχές του κόσμου μπορεί να οδηγήσει σε αγορές πανικού (panic buying), προειδοποιούν οι αναλυτές της UBS.

H UBS επικαιροποίησε τις εκτιμήσεις της για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, τα οποία φαίνεται να υποχώρησαν σε περίπου 7,8 δισ. βαρέλια στα τέλη Απριλίου, κοντά στο κάτω όριο του εύρους της τελευταίας δεκαετίας. Κι αυτό ενώ μέχρι πρόσφατα, στα τέλη Φεβρουαρίου, βρίσκονταν κοντά σε υψηλά δεκαετίας, στα επίπεδα των 8,2 δισ. βαρελιών.

Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι τα παγκόσμια αποθέματα μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν βρεθεί σε ιστορικά χαμηλά, περίπου στα 7,6 δισ. βαρέλια, υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση πετρελαίου θα παραμείνει σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του Απριλίου.

Όπως εξηγούν, η υποχώρηση σε ιστορικά χαμηλά αναμενόταν αρχικά να σημειωθεί στα τέλη Απριλίου, αλλά τελικά «μετατίθεται» για έναν μήνα αργότερα, λόγω της καταστροφής ζήτησης, των αποδεσμεύσεων από τα στρατηγικά αποθέματα, καθώς και των waivers που δόθηκαν για τη διακίνηση ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη σε μεταφορά (oil on water), στοιχεία που καθυστέρησαν τις μειώσεις των αποθεμάτων.

Παράλληλα, όπως λένε, οι αγορές παραγώγων συγκρατήθηκαν από την ελπίδα επίτευξης μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και εκτιμούν ότι τα «μαξιλάρια» ασφαλείας έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

Μέχρι στιγμής, οι επιπτώσεις από τις απώλειες προσφοράς έχουν γίνει περισσότερο αισθητές σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, όπου τα στοιχεία για τα αποθέματα σε πραγματικό χρόνο είναι λιγότερο αξιόπιστα. Στη συνέχεια, όμως, η πίεση στα αποθέματα αναμένεται να γίνει ολοένα και πιο ορατή εντός των οικονομιών του ΟΟΣΑ (όπως στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες), όπου υπάρχουν πιο αξιόπιστα δεδομένα υψηλής συχνότητας.

Η UBS σχολιάζει επίσης ότι, καθώς τα αποθέματα συνεχίζουν να περιορίζονται, οι τιμές του πετρελαίου αναμένονται όλο και πιο ευμετάβλητες. Κι αυτό, όχι μόνο λόγω των χαμηλών αποθεμάτων, αλλά και της άνισης γεωγραφικής κατανομής τους, εικόνα που δημιουργεί κίνδυνο panic buying στην αγορά εάν ενταθούν οι φυσικές διαταραχές και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά.