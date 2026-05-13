«Βουτιά» 84% για την κερδοφορία της Alibaba το α' τρίμηνο

Alibaba: «Βουτιά» 84% για την κερδοφορία το α' τρίμηνο

Κατακόρυφη πτώση σημείωσε η κερδοφορία της Alibaba στο α' τρίμηνο εν μέσω μεγάλων επενδύσεων στην τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, με αύξηση των εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η μετοχή της υποχωρεί 2,5% προσυνεδριακά.

Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,1 δισ. γουάν (750,9 εκατ. δολάρια), σημειώνοντας βουτιά 84% σε ετήσια βάση.

Ο τεχνολογικός κολοσσός έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε ημιαγωγούς για τεχνητή νοημοσύνη, κέντρα δεδομένων και στην ανάπτυξη της δικής του σειράς μοντέλων με την επωνυμία Qwen που έχει αποδώσει καρπούς στον τομέα του cloud computing.

Τα EBITDA στον όμιλο ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba στην Κίνα μειώθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση το τρίμηνο του Μαρτίου, ωστόσο, η Alibaba βλέπει ισχυρή ανάπτυξη το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι επενδύσεις της Alibaba στην τεχνολογία φαίνεται να αποδίδουν στη μονάδα cloud computing, η οποία κατέγραψε αύξηση εσόδων 38% σε ετήσια βάση στα 41,6 δισ. γουάν ενώ τα EBITDA στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 57%.

«Οι στρατηγικές μας επενδύσεις συνέχισαν να μεταφράζονται σε επιχειρηματική ανάπτυξη. Τα έσοδα του Cloud Intelligence Group συνέχισαν να επιταχύνονται, με τα έσοδα από προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη να σημειώνουν τριψήφια αύξηση για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο», υπογράμμισε ο οικονομικός διευθυντής της Alibaba, Τμπι Ξου.

Η Alibaba δήλωσε ότι τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανήλθαν σε 9 δισ. γουάν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Έντι Γου δήλωσε ότι αναμένει ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) από τα μοντέλα και τις υπηρεσίες εφαρμογών ΑΙ θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. γουάν στο τρίμηνο του Ιουνίου και τα 30 δισ. γουάν μέχρι το τέλος του έτους.

