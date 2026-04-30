Κέρδη 4,8% στις ευρωαγορές τον Απρίλιο - Η καλύτερη επίδοση εδώ και 15 μήνες

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές με φόντο επιτόκια, εταιρικά αποτελέσματα και πετρέλαιο. Η εικόνα των χρηματιστηριακών δεικτών.

Tα μεγαλύτερα κέρδη τους εδώ και πάνω από ένα έτος εξασφάλισαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, μετά και την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει για έβδομη διαδοχική φορά στον «πάγο» τα επιτόκιά της, καθώς συνεχίζει να σταθμίζει την αντίδρασή της στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν που έχει οδηγήσει σε ράλι των τιμών της ενέργειας και σε αναθέρμανση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,38% στις 611,28 μονάδες, διακόπτοντας ένα τετραήμερο σερί απωλειών με κέρδη 4,8% τον Απρίλιο - στην καλύτερη μηνιαία του εμφάνιση από τον Ιανουάριο του 2025. Ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 1% στις 5.874 μονάδες. Οι περισσότεροι κλάδοι κατέγραψαν θετικά πρόσημα, αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα, όμως τα media ηγήθηκαν των απωλειών με πτώση 1,9% ενώ αντιθέτως, ο εξορυκτικός τομέας σκαρφάλωσε 1,3%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 1,41% στις 24.292 μονάδες. ο βρετανικός FTSE 100 πρόσθεσε 1,62% στις 10.378 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αναρριχήθηκε 0,53% και τις 8.114 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 0,94% στις 48.246 μονάδες ενώ ο IBEX 35 «πρασίνισε» 0,78% στις 17.781 μονάδες.

Οι δείκτες πέτυχαν κέρδη κόντρα στο γεγονός πως το Brent είχε φτάσει σε υψηλό 4 ετών επηρεασμένο από τις αναφορές των ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων πως ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέου πλήγματος στο Ιράν. Στη συνέχεια όμως οι επενδυτές επιδόθηκαν σε profit taking στην αγορά πετρελαίου, κάτι που ώθησε σε πράσινο έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Χθες, η Fed διατήρησε στον «πάγο» για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση τα επιτόκιά της, στο εύρος 3,50% - 3,75%, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της FOMC αναγνωρίζουν κινδύνους αναθέρμανσης του πληθωρισμού από τους δασμούς Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν με το ράλι τιμών της ενέργειας. Οριακή ανάπτυξη κατέγραψε η οικονομία της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του 2026 με το ΑΕΠ να επιταχύνεται 0,1% σε Ευρωζώνη και ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται πως ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, με σηματωρό την ενέργεια που εκτινάχθηκε 10,9% τον Απρίλιο από 5,1% τον Μάρτιο. Με ρυθμό υψηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών αναπτύχθηκε η οικονομία της Γερμανίας στο α' τρίμηνο του 2026, βρίσκοντας στήριξη στην κατανάλωση των νοικοκυριών και τις κυβερνητικές δαπάνες, παρά τους κλυδωνισμούς που προκαλεί διεθνώς ο πόλεμος στο Ιράν.

Ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου της Societe Generale με τα καθαρά κέρδη του ομίλου στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου να σημειώνουν ετήσιο άλμα 5,5% στα 1,70 δισ. ευρώ, ωστόσο η μετοχή απώλεσε 3,59% καθώς η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) της τράπεζας, παραμένει πολύ χαμηλότερη από εκείνη των ανταγωνιστών της.