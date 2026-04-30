Axios: Ο Τραμπ εξετάζει νέα «ισχυρή και σύντομη» επίθεση στο Ιράν

Σχέδιο για σύντομο και ισχυρό κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν έχει καταρτίσει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το Axios.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να λάβει ενημέρωση σχετικά με νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν την Πέμπτη από τον Διοικητή της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Axios.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων, είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Συγκεκριμένα, η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν - πιθανώς συμπεριλαμβανομένων στόχων υποδομών - με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, αναφέρει το Axios επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Αυτό που ελπίζει η αμερικανική πλευρά είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει στη συνέχεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Στενά του Ορμούζ και χερσαίες δυνάμεις

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να κοινοποιηθεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ για να ανοίξει ξανά για την εμπορική ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και μπορεί να προκύψει στην ενημέρωση είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων που θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς», ωστόσο πηγές που μίλησαν στο Axios τονίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί.