Προς την ισραηλινή Rafael «κλειδώνει» το εργοστάσιο της VW στο Όσναμπρουκ

Η ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael θα αποκτήσει πιθανότατα το εργοστάσιο της Volkswagen στο Όσναμπρουκ, επιβεβαίωσε πριν από λίγο βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Μπάστιαν Ερνστ. Η VW από την πλευρά της δήλωσε ότι εξετάζει τις προοπτικές για τη μονάδα παραγωγής της.

«Υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ της Rafael και της Volkswagen», δήλωσε ο κ.Ερνστ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Σε περίπτωση εξαγοράς του εργοστασίου, η γερμανική θυγατρική της ισραηλινής εταιρείας, Dynamit Nobel Defence (DND), θα μετακομίσει στο εργοστάσιο της VW στο Όσναμπρουκ, όπως ανέφερε η «Neue Osnabrücker Zeitung». Η Volkswagen, ωστόσο, δήλωσε ότι συνεχίζει να εξετάζει βιώσιμες επιλογές για την συγκεκριμένη εγκατάσταση. Βρισκόμαστε «σε συζητήσεις με διάφορους παράγοντες της αγοράς», δήλωσε εκπρόσωπος της VW. Αναφορές για πιθανή παραγωγή του ισραηλινού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας «Iron Dome» στο συγκεκριμένο εργοστάσιο της VW εμφανίστηκαν ήδη από τον Μάρτιο.

Ο Μπάστιαν Ερνστ, ο οποίος εργαζόταν για την DND μέχρι το 2025, την περιέγραψε ως μια «win-win κατάσταση». «Θα έχουμε ισραηλινή τεχνογνωσία στη Γερμανία, και η ισραηλινή κρατική εταιρεία θα διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής που δεν απειλούνται από πόλεμο», δήλωσε και πρόσθεσε ότι είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι μέρος του εργατικού δυναμικού του εργοστασίου της VW θα μπορούσε να προσληφθεί στη νέα γραμμή παραγωγής.

Σε περίπτωση που η DND αποκτήσει το εργοστάσιο, θα μπορούσαν να κατασκευαστούν εκεί εξαρτήματα για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «Iron Dome» - για παράδειγμα, βαρέα φορτηγά ή συσκευές εκτόξευσης, εξήγησε ο βουλευτής. Σύμφωνα πάντως με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι δύο πλευρές έχουν ήδη υπογράψει επιστολή προθέσεων για τη μεταβίβαση.

