Χρέη στην Εφορία: Η αύξηση των φρέσκων οφειλών «απειλεί» τις 72 δόσεις - Αγκάθι η τακτοποίηση

Η προϋπόθεση ρύθμισης όλων των χρεών από το 2024 για ένταξη στη νέα ρύθμιση. «Φούσκωσαν» κατά 2 δισ. ευρώ οι απλήρωτοι φόροι το πρώτο δίμηνο του έτους. Από τα 114 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μόλις 5,26 δισ. ευρώ είναι σε ρύθμιση.

Η αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία «απειλεί» την αποτελεσματικότητα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός λόγω των αυστηρών όρων ένταξης. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τα «φρέσκα» χρέη κινούνται ανοδικά. Συγκεκριμένα, στο πρώτο δίμηνο του έτους τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 2,136 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,98% σε σχέση με τα 1,96 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οι απλήρωτοι φόροι από νοικοκυριά και επιχειρήσεις το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 προσέγγισαν τα 2 δισ. ευρώ.

Η συσσώρευση νέων οφειλών δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια για όσους σχεδιάζουν να ενταχθούν στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί, βασική προϋπόθεση για να ρυθμίσουν τα παλαιά χρέη οι φορολογούμενοι είναι η τακτοποίηση όλων των χρεών που έχουν δημιουργηθεί από το 2024 και μετά, είτε με εφάπαξ εξόφληση είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων, ανάλογα με το αν πρόκειται για τακτικές ή έκτακτες οφειλές.

Μόλις 5,26 δισ. ευρώ σε ρύθμιση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, που ξεπερνούν τα 114 δισ. ευρώ, μόλις 5,26 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,65%, βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Το χαμηλό ποσοστό αποτυπώνει τις αυξημένες απαιτήσεις συνέπειας, καθώς οι οφειλέτες πρέπει να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τόσο τις ρυθμισμένες υποχρεώσεις όσο και τις τρέχουσες φορολογικές τους επιβαρύνσεις.

Η αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων περιορίζει τη δυνατότητα ένταξης σε ρυθμίσεις και οδηγεί σε περαιτέρω διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα, εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στους όρους ένταξης. Όπως σημειώνουν, η υποχρέωση άμεσης τακτοποίησης των πρόσφατων οφειλών αποτελεί βασικό εμπόδιο για πολλούς φορολογούμενους.

Εξωδικαστικός

Εναλλακτική επιλογή για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αποτελεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ακόμη και «κουρέματος» της οφειλής. Ωστόσο, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη, καθώς προϋποθέτει συναίνεση στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

Η νέα ρύθμιση

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο και θα καλύπτει οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Δικαίωμα ένταξης θα έχουν και όσοι έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από το 2024 και μετά. Το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.