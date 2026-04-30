Παπασταύρου σε Ανδρουλάκη: «Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη α λα κάρτ»

Όπως επισήμανε ο κ. Παπασταύρου, «το να βλέπεις τον πολιτικό αντίπαλο σαν εχθρό, τον οποίο πρέπει να εξολοθρεύσεις, δεν οδηγεί την πατρίδα μας θεσμικά μπροστά».

«Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη α λα κάρτ» υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στην παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ στην Ολομέλεια της Βουλής. «Δεν μπορεί κάποιες αποφάσεις να μας κάνουν, κάποιες να μην μας κάνουν. Αυτό είναι επικίνδυνο για όλους μας» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, στις παρατηρήσεις του κ. Ανδρουλάκη για τη Δικαιοσύνη, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε: «Λέτε, σωστά. Δεν δικαιούμαστε να κρίνουμε μια δικαστική απόφαση; Προφανώς, ναι. Κριτική; Ναι. Οξεία κριτική; Ναι. Σκληρή κριτική; Ναι. Όχι όμως άρνηση στην άρνηση. Όχι όμως καταγγελία στην καταγγελία. Όχι διάβρωση των θεσμών. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη "α λα κάρτ". Κάποιες αποφάσεις μάς κάνουν, κάποιες δεν μας κάνουν. Αυτό είναι επικίνδυνο για όλους μας. Ο θεσμικός τρόπος αντιμετώπισης της Δικαιοσύνης είναι σημαντικός για όλους μας. Και θέλω να ελπίζω ότι η κριτική που γίνεται δεν θα παρεκτρέπεται σε κουβέντες όπως "κότες", "δολοφονίες χαρακτήρων", και τα άλλα που είπατε».

Σχολιάζοντας γενικότερα την ομιλία Ανδρουλάκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι (ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ) έχει χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό. «Επενδύετε σε μια υπερχειλίζουσα τοξικότητα, σε έναν πληθωρισμό καταγγελιών, σε μια αγωνιστικότητα φωνών και κραυγών, όταν, ουσιαστικά, αυτός είναι ένας ρόλος που δεν οδηγεί στην ανηφόρα. Δεν είναι θέση ευθύνης. Οδηγεί σε ένα κατήφορο μισαλλοδοξίας και τοξικότητας. Και αυτό η πατρίδα μας το έχει πληρώσει στο παρελθόν».

Όπως επισήμανε ο κ. Παπασταύρου, «το να βλέπεις τον πολιτικό αντίπαλο σαν εχθρό, τον οποίο πρέπει να εξολοθρεύσεις, δεν οδηγεί την πατρίδα μας θεσμικά μπροστά».

Επέκρινε παράλληλα τον κ. Ανδρουλάκη ότι δεν αναφέρθηκε στις βελτιώσεις της ζωής των πολιτών που φέρνει το συζητούμενο νομοσχέδιο. «Υπάρχουν 300.000 άνθρωποι στη Δυτική Ελλάδα, όπου με το νομοσχέδιο αυτό θα γίνει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα μας. Θα ευνοήσει 150.000 αγρότες. Δεν είπατε τίποτα. Θα ευνοήσει 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Δεν είπατε τίποτα. Ήρθε ο δήμαρχος της Πάτμου. Δεν είπατε τίποτα. Θα ευνοήσει ιδιοκτήτες ακινήτων που ταλαιπωρούνται. Δεν είπατε τίποτα. Ήρθε ο δήμαρχος Ιωαννίνων, ο δήμαρχος Ναυπλίου. Υπάρχουν 425.000 συμπολίτες μας, που ασφυκτιούν από τη ζώνη τέσσερα Natura. Δεν είπατε τίποτα».

Στην πράξη, συνέχισε ο κ. Παπασταύρου, η πραγματική πολιτική είναι να λύνεις προβλήματα των πολιτών - και εκεί θα κριθούμε. «Οι πολίτες ζητούν σχέδιο και αποτελέσματα. Σταματήστε τις κραυγές και ελάτε να μετρηθούμε σε συγκεκριμένες προτάσεις και αποτελέσματα», κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ