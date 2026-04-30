Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Στη φυλακή ο 89χρονος - «Θα αποζημιώσω τους τραυματίες»

Την πρόθεση του να αποζημιώσει τους πέντε υπαλλήλους, που τραυμάτισε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, εξέφρασε στην ανακρίτρια ο κατηγορούμενος για την ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Βασίλη Νουλέζα, ο εντολέας του, ο οποίος θα κρατηθεί στη φυλακή με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ζήτησε συγγνώμη για όσα έκανε και δήλωσε «αποφασισμένος να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ έκαστο, τους πέντε τραυματίες για τη νοσηλεία και αποθεραπεία τους».

Παράλληλα, ο 89χρονος διά του συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Ο κατηγορούμενος πλην της κατηγορίας της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, δήλωσε ότι αρνείται και την κατηγορία της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

Κατά την τρίωρη παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο, ο υπερήλικας επανέλαβε όσα έχει πει στους αστυνομικούς για την επίθεση με καραμπίνα, επιμένοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει «ντόρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος είπε πολλές φορές στη δικαστική λειτουργό ότι: «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον ΕΦΚΑ και τη δικαιοσύνη. Αυτό το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας».